Siemens-Aktie: Die Entscheidung naht!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Liebe Leser,

in den letzten Wochen ging es mit der Siemens-Aktie wieder etwas deutlicher nach unten. Die Aktie schaffte es nicht über 126 Euro zu steigen und legte stattdessen den Rückwärtsgang ein. Bisher ist die Aktie in den Bereich um 112 Euro zurückgegangen, könnte nun aber wieder in die unterstützende Zone bei 108 Euro eintauchen.

Einschätzungen zum Chartbild: Schwierige Chartsituation mit mehreren Möglichkeiten!

Das Chartbild ist alles andere als eindeutig, denn durch das niedrigere Hoch könnte sich ein Abwärtstrend gebildet haben, der sich nun sogar weiter verstärkt. Das würde einen Kursrückgang bis unter 108 Euro bedeuten. Ein zweites mögliches Szenario wäre die Bildung eines doppeltes Bodens bei 108 Euro und ein darauffolgender Kursanstieg.

Charttechnische Analyse: Vielleicht wird die Siemens-Aktie auch durch ein Kaufsignal gerettet!

Zwar ist die Bildung eines möglichen Kaufsignals noch weit entfernt, aber auch diese Möglichkeit besteht weiterhin. Durch einen neuen Kaufimpuls könnte die Aktie dann wieder in Richtung 126 Euro ansteigen. Zudem würde ein neues Hoch den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.