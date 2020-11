Siemens Aktie: Elektrisierende Nachricht aus London!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Der leichte Aufwärtstrend der Aktie von Siemens ist am Donnerstagvormittag erst einmal gestoppt worden. Zuvor hatten sich die Papiere des Technologiekonzerns von 108,90 Euro noch vor einer Woche auf bis zu 112,96 Euro vorgearbeitet, bevor die Siemens-Aktie dann leicht ins Minus rutschte. Dabei hatte das Unternehmen just an diesem Morgen eine – im Wortsinn – elektrisierende Nachricht verbreitet.

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Siemens liefert Infrastruktur für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!