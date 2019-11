Siemens Aktie: Diese Woche bei der SPS 2019!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Diese Woche steht in Nürnberg eine für Branchenkreise relevante Fachmesse an – und zwar die „SPS – Smart Product Solution" (kurz „SPS") 2019. Diese Veranstaltung soll vom 26. bis zum 28. November stattfinden, also von Dienstag bis Donnerstag. Mit dabei: Siemens. Man wolle dort „branchenspezifische Anwendungen" zeigen. Und dann auch, was besser klingt, „Zukunftstechnologien für die digitale Transformation der Fertigungs- und



