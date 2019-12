Siemens-Aktie: Darum ist die Aktie einen Blick wert!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

In der ersten August-Hälfte ist es bei der Siemens-Aktie zu starken Kursverwerfungen gekommen. Dies lag vor allem an den allgemeinen Marktturbulenzen infolge des sich verschärfenden chinesisch-amerikanischen Handelskonflikts. So fiel die Aktie am 15. August auf ein 2-Jahres-Tief bei 84,42 Euro. Seitdem bestimmen die Käufer jedoch das Geschehen. Sie haben eine Aufwärtsbewegung gestartet, die den Kurs inzwischen bis auf 118,40 Euro hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung