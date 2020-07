Siemens-Aktie – CFO ist vorsichtig! Ist das negativ?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens-CFO Ralf Thomas, der Herr über die Finanzen beim Siemenskonzern, ist eher vorsichtig gestimmt für die globale Konjunktur! So erläutert er in einem Interview mit der Börsen-Zeitung, dass niemand mehr eine Erholung in Form eines V erwarte! Siemens musste im abgelaufenen Quartal immerhin ein Minus von 10 bis 20% der kurzzyklischen Geschäfte verbuchen! Zudem erwartet der Siemens-CFO eine Deglobalisierung aufgrund der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



