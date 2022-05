Siemens-Aktie: Ausgezeichnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Ganz vorsichtig schob sich die Aktien von Siemens am Mittwoch im Vormittagshandel nach oben. Ein Kurs von 115,38 in der Spitze im Xetra-Handel bedeutete für die Papiere des Technologie-Unternehmens ein Plus von zwischenzeitlich 0,5 Prozent. Doch selbst dieser Zugewinn bröckelte schnell wieder ab. Kurzum: Die Siemens-Aktie kann sich aus ihrer ausgeprägten Seitwärtsbewegung offenbar nicht nachhaltig befreien. Daran änderte auch eine… Hier weiterlesen