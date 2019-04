Siemens-Aktie: Der Ausbruch kann gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie hat sich in den letzten Tagen sehr positiv entwickelt. Am Freitag beendete die Aktie den Handel nur leicht unterhalb des Tageshöchstkurses bei 101,87 Euro und schaffte damit den sechsten Gewinntag in Folge. Eine solche Serie hat es zuletzt im vergangenen August gegeben und damals waren die Kurszuwächse deutlich geringer.

Anfang der Woche konnte zudem die 50-Tagelinie (EMA50) überwunden werden, wodurch

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.