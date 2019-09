Siemens Aktie: Aktiv im Sinne der Nachhaltigkeitsziele!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens positioniert sich offensichtlich im Hinblick auf Nachhaltigkeits-Themen. So hatte das Unternehmen ja vor einigen Tagen eine Partnerschaft mit dem Pumpenhersteller Grundfos aus Dänemark kommuniziert. Es soll da um die Zusammenarbeit in drei Hauptbereichen gehen, welche da sind: „Wasser- und Abwasseranwendungen, industrielle Automation und Gebäudetechnik", so Siemens. Oder, um es pathetischer zu formulieren – so könne man „globale Herausforderungen beim Wasser-



