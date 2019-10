Siemens Aktie: Ab 100 Euro geht hier die Post ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens befindet sich mitten in einem massiven Konzernumbau. So soll unter anderem der Gas&Power-Bereich ausgegliedert und an die Börse gebracht werden.

Leider werden auch Arbeitsplätze abgebaut. Generell will sich Siemens in der Zukunft auf die Kernaktivitäten (Digital Industries, Smart Infrastructure, 85% Healthineers) sowie Mobility konzentrieren.

So will der Konzern höhere Wachstumsraten von 4-5% per anno erreichen.

Der Point&Figure-Chart von Siemens ist aktuell noch bearish.