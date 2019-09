Siemens Aktie: 100 Euro Marke wird schwierig zu …!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens Aktie | ISIN:DE0007236101 | WKN:723610

Zwei Dinge haben den Aktienkurs so unterstützt, dass dieser deutlich anzog. Wie auf der Grafik zu erkennen ist, war das zum einen die Unterkante des fallenden Trendkanals. Zudem befanden sich in dieser Zone auch die 161,8 und 138,2 % Fibonacci-Preisziele. So konnte das Wertpapier von etwa 85 auf nun ca. 97 Euro ansteigen. Allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung