Siemens AG von Frost & Sullivan für ihre kombinierte organische und nichtorganische Wachstumsstrategien im Markt für Identifikations- und Lokalisierungstechnologien ausgezeichnet

Akquisitionen durch Siemens zielen auf eine Stärkung desDigital-Enterprise-Portfolio, um die komplexen Anforderungen derIndustrie 4.0 zu meisternLondon (ots/PRNewswire) - Auf der Grundlage seiner jüngstenAnalyse über den globalen Markt für Identifikations- undLokalisierungslösungen für die Industrie 4.0 zeichnet dasBeratungsunternehmen Frost & Sullivan die Siemens AG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2250739-1&h=208842097&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2250739-1%26h%3D3474425187%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2250739-1%2526h%253D4149897028%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.siemens.com%25252Fde%25252Fde%25252Fhome.html%2526a%253DSiemens%252BAG%26a%3DSiemens%2BAG&a=Siemens+AG) mit dem 2018Global Company of the Year Award aus. Die Siemens AG ist stets ihrerZeit voraus gewesen, indem sie technologische Innovationen und damitverbundene Fortschritte in einer sich rasant änderndentechnologischen Landschaft vorangebracht hat. Im Zuge der wachsendenBedeutung der Industrie 4.0 hat das Unternehmen kürzlich zahlreichezukunftsfähige Lösungen lanciert, zu denen u. a. das cloud-basierte,offene IoT-Betriebssystem MindSphere, neue Generationen derSimatic-Ident-Produktlinie für Radiofrequenz-Identifikation (RFID)und sein neues Echtzeit-Funkortungssystem Simatic RTLS zählen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/751041/Siemens_Award.jpgSimatic RTLS (Echtzeit-Funkortungssystem) basiert auf einerTechnologie, die ursprünglich von der Agilion GmbH entwickelt wurde.Durch die Übernahme von Agilion im April 2018 hat Siemens dieinnovative Lokalisierungstechnologie mit seinen anderenDigital-Enterprise-Angeboten gebündelt. Mit Simatic RTLS können nunzahlreiche, intelligente Applikationen in Produktion und Logistiküber eine gemeinsame Ortungs-Infrastruktur realisiert werden, umbeispielsweise neuartige, dynamische Produktionsverfahren einzuführenoder eine umfassende Transparenz über interne Prozesse zu gewinnen.Damit können Kunden ihre Fertigungsprozesse viel stärker als bislangflexibilisieren, um sich im globalen Wettbewerb zu behaupten."Die bestehenden Lösungen von Siemens wie die intelligentenSIMATIC RFID-Tags und -Lesegeräte unterstützen verschiedeneFrequenzbereiche - also Hochfrequenz und Ultrahochfrequenz - fürunterschiedliche Reichweiten und Applikationsumgebungen", sagteNandini Bhattacharya, Industrieanalystin. "Durch die Integration vonUltrabreitband RTLS-Technologie in das Digital-Enterprise-Portfoliovon Siemens sind die Kunden in der Lage, die Lokalisierung und denStatus ihrer industriellen Assets, unter anderem Maschinen undWerkzeuge, Behälter, Produktbauteile sowie Bestände, innerhalb einesBereiches von nur wenigen Zentimetern in weniger als einer Sekundepräzise zu ermitteln. Insofern wird Simatic RTLS zu einerSchlüsselkomponente in der digitalen Infrastruktur von zukünftigenFabriken werden, die sich durch dynamischere Produktions- undLogistikverfahren auszeichnen: Damit intelligente Systeme wie mobileRoboter oder selbststeuernde Transportsysteme in die Lage sind,autonom zu navigieren und auf Änderungen vor Ort zu reagieren, müssensie "wissen", welche Dinge sich wo und wann befinden."Siemens hat sich als das einzige Unternehmen positioniert, dasdigitale Zwillinge bereitstellt, um die gesamte Wertschöpfungsketteeinzubeziehen und praktisch Hunderttausende von Prototypengleichzeitig zu testen. Das starke Engagement des Unternehmens fürdie Digitalisierung und den IoT-Trend zeigt sich ebenso durch dieEinführung des offenen cloud-basierten MindSphere-Betriebssystems.Dabei handelt es sich um eine dynamische Plattform mit integrierterHardware, Software und Datenmanagement-Assets, die nahtloseDatenkommunikation und -austausch in Echtzeit unter diesenKomponenten während ihres gesamten Lebenszyklus unterstützt. Siemensarbeitet gegenwärtig an der Erweiterung der Kapazitäten vonMindSphere mithilfe von Partnerschaften mit Amazon Web Services,Microsoft und der Azure Cloud-Plattform, Alibaba Cloud, Accenture,Atos, IBM, SAP sowie weiteren führenden Geschäftssparten.Das ganzheitlich konzipierte, digitale Lösungsportfolio, dasSiemens durch seine nichtorganischen Wachstumsstrategien akquirierthat, hilft Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen dabei, ihregeschäftlichen Prozesse im Einklang mit den sich wandelndenNutzeranforderungen zu verändern. "Die Verknüpfung mit der Cloudverschafft Siemens die Kapazitäten, um Kunden tiefgehende Einblickein die durchgängigen Produktionsprozesse, Abläufe der Lieferkette undin die zentralen Leistungskennzahlen (KPI) zu bieten, und zwar vonjedem Standort auf dem gesamten Globus und jederzeit," bemerkteBhattacharya. "Eine solche Transparenz befähigt sogar Kunden mitFernzugriff-Lösungen, informierte geschäftliche Entscheidungen zutreffen, um sowohl Zeit- als auch Kostenaufwand zu optimieren undletztendlich niedrigere Gesamtbetriebskosten zu erreichen."Jedes Jahr vergibt Frost & Sullivan die Auszeichnung Company ofthe Year an ein Unternehmen, das exzellente Leistungen in Bezug aufWachstumsstrategie und Implementierung im jeweiligen Geschäftsfelddemonstriert. Die Auszeichnung würdigt eine hohe Innovationskraft beiProdukten und Technologien und die daraus resultierendeFührungsposition vor dem Hintergrund des Kundennutzen und derMarktdurchdringung.Die Frost & Sullivan Best Practices Awards zeichnen Unternehmen invielfältigen regionalen und globalen Märkten aus, die herausragendeErrungenschaften und überlegene Leistungen in Bereichen wieUnternehmensführung, technologische Innovation, Kundenservice undstrategische Produktentwicklung vorweisen können. Industrieanalystenstellen Vergleiche zwischen Marktteilnehmern an und messen dieLeistungen mithilfe von umfassenden Befragungen, Analysen undausführlicher Sekundärrecherche, um die besten Praktiken in derIndustrie zu ermitteln.Informationen zur Siemens AGDie Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender globalerTechnologiekonzern, der seit 170 Jahren für technischeLeistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit undInternationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv undkonzentriert sich schwerpunktmäßig auf die Gebiete Elektrifizierung,Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Herstellerenergieeffizienter ressourcenschonender Technologien ist Siemensgleichzeitig ein führender Anbieter effizienter Stromerzeugungs- undStromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowiebei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für dieIndustrie.Informationen zu Frost & SullivanFrost & Sullivan - die Growth Partnership Company - erarbeitetgemeinsam mit Kunden visionäre Innovationen mit dem Ziel, dieglobalen Herausforderungen zu meistern und die damit verbundenenWachstumschancen wahrzunehmen, die letztlich über den Erfolg derMarktteilnehmer entscheiden. Seit mehr als 50 Jahren entwickelt Frost& Sullivan Wachstumsstrategien für Global-1000-Unternehmen,aufstrebende Firmen, den öffentlichen Sektor und dieInvestmentgemeinde. Kontaktieren Sie uns: Beginnen Sie ein Gespräch (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2250739-1&h=3297429679&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2250739-1%26h%3D490580173%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2250739-1%2526h%253D360688552%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fww2.frost.com%25252Fcontact-us%2526a%253DContact%252Bus%25253A%252BStart%252Bthe%252Bdiscussion%26a%3DKontaktieren%2BSie%2Buns%253A%2BBeginnen%2BSie%2Bein%2BGespr%25C3%25A4ch&a=Kontaktieren+Sie+uns%3A+Beginnen+Sie+ein+Gespr%C3%A4ch).Pressekontakt:Samantha ParkTel.: 210 247 2426Fax: 210 348 1003E-Mail: samantha.park@frost.comOriginal-Content von: Frost & Sullivan, übermittelt durch news aktuell