Siegfried wählt TrackWise QMS von Sparta Systems zur globalen Harmonisierung von Qualitätssystemen

Das Unternehmen implementiert eine führende QMS-Lösung zurStandardisierung von Datenprozessen, Verbesserung derBenutzerfreundlichkeit und für konsistente Erkenntnisse im gesamtenUnternehmenHamilton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Sparta Systems, Inc., (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2524752-1&h=3540453964&u=https%3A%2F%2Fwww.spartasystems.com%2F&a=Sparta+Systems%2C+Inc.%2C) der führendeAnbieter von Qualitätsmanagementlösungen für Life Sciences, gab heutebekannt, dass Siegfried (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2524752-1&h=3660323972&u=https%3A%2F%2Fwww.siegfried.ch%2F&a=Siegfried)Sparta Systems TrackWise als sein QMS-System in seinem globalenUnternehmen implementiert hat. Als führender Full-ServiceAuftragshersteller mit Standorten auf der ganzen Welt ist sichSiegfried der Bedeutung eines konsistenten Reportings an seine Kundenbewusst. Durch die Verwendung von TrackWise QMS kann das Unternehmendie Konformität unabhängig vom Standort aufrechterhalten.Die Siegfried Group ist ein globales Life-Science-Unternehmen mitHauptsitz in der Schweiz und Standorten in der Schweiz, denVereinigten Staaten, Malta, China, Deutschland und Frankreich. DasUnternehmen ist in der Herstellung von Primär- undSekundärarzneimitteln tätig; es entwickelt und produziert Wirkstoffefür pharmazeutische Kunden mit F&E-Programmen, damit zusammenhängendeZwischenprodukte und kontrollierte Substanzen und bietet dieEntwicklung und Herstellung von fertigen Darreichungsformen,einschließlich steriler Füllungen, an.Siegfried nutzt das QMS-System TrackWise, um Datenprozesse zustandardisieren und ein konsistentes Reporting im gesamtenUnternehmen zu ermöglichen. TrackWise dient dazu, Abweichungen,Beschwerden, Audits, Änderungskontrolle, CAPA für den Betrieb,Forschung und Entwicklung, Projektmanagement, Qualitätskontrolle undandere kritische Funktionen des Unternehmens zu verwalten.Siegfried war in der Lage, TrackWise QMS schnell und mit minimalenStörungen im Unternehmen zu implementieren. Das Unternehmen folgteeinem klar definierten Implementierungsplan, der durch mehrerePilotprojekte schrittweise eingeführt wurde und einen reibungslosen,pünktlichen Rollout von TrackWise ermöglichte. Die Software wirdderzeit von mehr als 700 Siegfried-Mitarbeitern genutzt."Wir haben schnell festgestellt, dass das TrackWise QMS-Systemsehr benutzerfreundlich ist und alle unsere Anforderungen erfüllt",sagt Florent Trouillet, Quality Unit Director, Siegfried. "Nach derBewertung der verschiedenen Lösungen auf dem Markt haben wirfestgestellt, dass TrackWise über robuste Fähigkeiten und eine großeglobale Präsenz bei Pharmaunternehmen verfügt. Wir haben erwartet,dass wir von diesem tiefgehenden Know-how profitieren werden, und dashat sich bisher bewährt. Bei der Integrierung unsererQualitätssysteme in eine schlanke Lösung haben wir viele Vorteile vonTrackWise gesehen."Die branchenführenden Qualitätsmanagementsysteme von Spartavereinen die Qualitätsprozesse eines Unternehmens an einem einzigenOrt, steigern Effizienz und Leistung und tragen gleichzeitig dazubei, Compliance zu erreichen und Risiken zu reduzieren. Das Angebotumfasst die standortgebundene TrackWise (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2524752-1&h=3543250065&u=https%3A%2F%2Fwww.spartasystems.com%2Fproducts%2Ftrackwise-qms&a=TrackWise) Plattform, die von Siegfriedund Spartas Cloud-basierter TrackWise Digitallösung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2524752-1&h=1983514797&u=https%3A%2F%2Fwww.spartasystems.com%2Fproducts%2Ftrackwise-digital-quality-management&a=TrackWise+Digitall%C3%B6sung) verwendet wird. Dies gibt den Kunden dieFlexibilität, On-Premise-, Cloud- und Hybrid-Lösungen zu wählen, umsie besser auf ihre IT- und Qualitätsstrategien abzustimmen.Erfahren Sie mehr zu den QMS-Lösungen von Sparta Systems unterwww.spartasystems.com oder machen Sie einen Termin für eine Demo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2524752-1&h=4276968425&u=https%3A%2F%2Fwww.spartasystems.com%2Fcontact-us%2Fdemo-request&a=machen+Sie+einen+Termin+f%C3%BCr+eine+Demo).Informationen zu Sparta SystemsSparta Systems ist der weltweit führende Anbieter von Cloud- undOn-Premise-Qualitätsmanagementsoftware. Wir bieten Lösungen, Analysenund Expertise zur Beschleunigung von Qualität und Compliance. UnsereQMS-Lösungen tragen dazu bei, Risiken zu senken, die Effizienz zusteigern und die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten.Gleichzeitig ermöglichen sie Herstellern, Zulieferern und Händlerndie Zusammenarbeit in einer nahtlosen und integrierten Umgebung.Sparta befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz inHamilton N.J., mit Niederlassungen in ganz Europa und Asien. Wirunterstützen fast 1 Million Benutzer in über 700 Implementierungen inmehr als 30 Ländern. Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences,Konsumgüter, diskrete Herstellung, und mehr verlassen sich aufSparta.Informationen zu SiegfriedDie Siegfried Group ist weltweit im Bereich Life Sciences tätigund verfügt über Produktionsstätten in der Schweiz, den USA, Malta,China, Deutschland und Frankreich. Siegfried erzielte Ende 2018 einenJahresumsatz von CHF 794,3 Mio. und beschäftigt derzeit rund 2350Mitarbeiter an neun Standorten auf drei Kontinenten. Die Siegfried
Holding AG ist an der Schweizer Börse (SIX:SFZN) gelistet.
Siegfried ist sowohl in der Primär- als auch in der
Sekundärproduktion von Arzneimitteln tätig. Das Unternehmen stellt
pharmazeutische Wirkstoffe für die forschende Pharmaindustrie sowie
die entsprechenden Zwischenprodukte und kontrollierten Substanzen her
und bietet Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen für fertige
Darreichungsformen einschließlich aseptischer Abfüllung an.