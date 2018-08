Siegfried steigert Umsatz leicht und Gewinn deutlich

Zofingen (awp) - Der Pharmazulieferer Siegfried hat im ersten Halbjahr 2018 die Verkäufe und die Gewinnzahlen zum Teil deutlich gesteigert. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr wird nun leicht angehoben.

Die Verkäufe nahmen um 8,0 Prozent auf 377,2 Millionen Franken zu. In Lokalwährung resultierte ein Plus von 5,2 Prozent, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Der operative Gewinn auf Stufe EBITDA erhöhte sich

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten