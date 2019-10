Siegfried Schneider fordert Neuregelung des Konzentrationsrechts / BLM-Präsident stellt Vielfaltsbericht der Medienanstalten auf den Medientagen vor

München (ots) - Für mehr als 35 Prozent der Deutschen ab 14 Jahrenist das Internet die wichtigste Informationsquelle - und liegt damiterstmals vor dem Fernsehen (34 Prozent). Das ist nur einVorabergebnis aus dem neuen Vielfaltsbericht der Medienanstalten, denSiegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale fürneue Medien (BLM) und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung derMedientage München GmbH, am Mittwoch, 23. Oktober, auf denMEDIENTAGEN München vorstellt.Weil das Internet für die Meinungsbildung einen immer größerenPlatz in den Medienrepertoires der Nutzer einnimmt, ist die Sicherungvon Medienvielfalt wichtiger denn je. Der nun im zweiten Jahrerscheinende Vielfaltsbericht zeigt aus verschiedenen Perspektiven,wie die Sicherung von Vielfalt in Zeiten der Volldigitalisierunggelingen kann. Er enthält die aktuellen Ergebnisse desMedienVielfaltsMonitors und der Mediengewichtungsstudie derMedienanstalten. Sie erfassen gattungsübergreifend dieMachtverhältnisse auf dem Meinungsmarkt sowie die Nutzung undBedeutung von Informationsintermediären wie Google, YouTube undFacebook für die Meinungsbildung."Meinungsmacht hat sich längst ins Internet verlagert, dieaktuellen Regelungen zur Vielfaltssicherung, das Konzentrationsrecht,sind aber nach wie vor fernsehzentriert", sagt BLM-PräsidentSiegfried Schneider und fordert: "In konvergenten Zeiten muss auchdie Medienkonzentration konvergent betrachtet werden."Alle Informationen sowie Tickets für die MEDIENTAGE 2019 findenSie hier https://medientage.de. Die 33. MEDIENTAGE finden von 23. bis25. Oktober im ICM der Messe München statt und bieten einen Überblicküber den Status Quo der Medien in allen unterschiedlichen Kanälen undMärkten.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Stefanie RegerPressesprecherinTel.: 089 63808-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell