München (ots) - China wird immer relevanter für die Welt, es istauf dem Weg zur neuen Weltmacht für Künstliche Intelligenz. Auchbringt die chinesische Medienlandschaft viele innovativeKanal-Konzepte hervor. Ein großes Themenspecial zum Phänomen Chinaauf den 32. MEDIENTAGEN MÜNCHEN gibt Einblicke in diese rapideTransformation. Die MEDIENTAGE finden von 24. bis 26. Oktober 2018 imneuen Conference Center Nord und der Halle C6 der Messe Münchenstatt."China zeigt, wie sich Machine-Learning-Anwendungen entwickeln undeinsetzen lassen. Westliche Medienhäuser müssen sich in Bezug aufInnovation und technischen Fortschritt damit auseinandersetzen. Abernicht jede Verwendung der neuer Technologien - etwa das SocialScoring - ist auch gesellschaftlich erwünscht", sagt SiegfriedSchneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien(BLM) und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der MedientageMünchen GmbH. "Deshalb gehören Innovationen und die Debatte über ihregesellschaftlichen Folgen im Zeitalter der Digitalisierung zusammen."Darauf verweise auch das Motto der kommenden Medientage, "Engage!Shaping Media Tech Society".Auf dem Chinatag der MEDIENTAGE MÜNCHEN am Donnerstag, 25.Oktober, spricht unter anderem Prof. Dr. Doris Fischer vom LehrstuhlChina Business and Economics an der Universität Würzburg überWettbewerb, Medienpolitik und Regulierung in China. "ChinasMedienwelt verbindet Gegensätze: Sie ist technisch fortschrittlich,agiert aber weitgehend in einem Paralleluniversum. DerWettbewerbsdruck ist hoch, aber es besteht ein gewisser Schutz vorausländischer Konkurrenz. Die Kommerzialisierung ist weitfortgeschritten, aber es gibt privilegierte staatliche Akteure imMarkt."Einblicke in das große Thema Home Shopping Asia gibt Jason Kongvon Citruss TV. Karl Wehner, Managing Director Deutschland,Österreich, Schweiz, Türkei und Osteuropa der Alibaba Gruppe, sprichtüber New Retail und die digitalen Herausforderungen. Außerdem geht eszum Abschluss um das wichtige Thema der Pressefreiheit in China.Um die für Medien relevanten Entwicklungen in Europa geht es dannam Freitag, 26. Oktober, auf den MEDIENTAGEN MÜNCHEN. Vor welcheHerausforderungen stellt die Reform der Richtlinie über audiovisuelleMediendienste (AVMD-Richtlinie) das nationale Recht? Wann und mitwelchen Inhalten wird die e-Privacy-Verordnung verabschiedet? Wasbedeutet der Brexit für den europäischen Medienmarkt? Fragen wiediese stehen im Mittelpunkt des Europatags, den die BLM gemeinsam mitdem Institut für Europäisches Medienrecht (EMR) durchführt.BLM-Präsident Siegfried Schneider: "Mit dem Europatag informierenwir über die wesentlichen Entwicklungen im EU-Regulierungsnetzwerk,die zukünftig für Medienanbieter relevant sein werden. Unser Ziel istes, einen Austausch über die damit verbundenen Frage- undProblemstellungen auf europäischer wie mitgliedstaatlicher Ebene zuermöglichen."Alle Speaker sowie Tickets für die MEDIENTAGE 2018 finden Sieunter www.medientage.de