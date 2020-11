Siegfried Russwurm zum neuen BDI-Präsidenten gewählt

Berlin (ots) -- Dieter Kempf wird satzungsgemäß Vizepräsident Die Mitgliederversammlung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) hat Siegfried Russwurm in geheimer Abstimmung ohne Gegenstimme zum BDI-Präsidenten gewählt. Russwurm tritt am 1. Januar 2021 die Nachfolge von Dieter Kempf an, dessen Amtszeit am 31. Dezember 2020 endet. Das teilte der BDI am Montag in Berlin mit. Kempf wird nach Ablauf seiner Amtszeit satzungsgemäß Vizepräsident des BDI."Ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass die deutsche Industrie die heftige Rezession möglichst rasch überwindet und ihre weltweite Spitzenstellung im digitalen Wandel stärkt", sagte Russwurm. "Der durch Corona verschärfte Strukturwandel der deutschen Industrie ist tiefgreifend. Nur eine starke und international wettbewerbsfähige Industrie sichert Deutschlands Zukunftsfähigkeit. Dabei ermöglicht sie Aufstiegschancen für jede und jeden Einzelnen."Der 56-jährige Russwurm ist Vorsitzender der Aufsichtsräte der Industrieunternehmen Thyssenkrupp und Voith. Er war von 2008 bis 2017 Mitglied des Vorstands der Siemens AG. In dieser Zeit war er verantwortlich für alle Industriethemen, als Chief Technology Officer für Technik sowie für Healthcare und für Personal. Zu seinen Regionalzuständigkeiten im Siemens-Konzern gehörten unter anderem Europa, Afrika und der Mittlere Osten.Siegfried Russwurm wurde im Juni 1963 geboren. Im Jahr 1988 schloss er sein Studium der Fertigungstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg als Diplom-Ingenieur ab, wo er anschließend am Lehrstuhl für Technische Mechanik promovierte. Seit 2005 hält er dort Vorlesungen in Mechatronik, seit 2009 als Honorarprofessor. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.Russwurm ist Mitglied des Präsidiums der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) und des Vorstands der Deutsch-Schwedischen Handelskammer. Er war Vorsitzender der Nordafrika-Mittelost-Initiative der deutschen Wirtschaft (NMI) unter dem Dach des BDI, Vorsitzender der Plattform Industrie 4.0 einiger BDI-Mitgliedsverbände sowie engerer Vorstand des BDI-Mitgliedsverbands der Maschinen- und Anlagenbauer, VDMA. Als Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Siemens gehörte er von 2008 bis 2010 dem Präsidium der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) an.Weitere Informationen und Bilder von Prof. Dr.-Ing. Siegfried Russwurm finden Sie hier (https://bdi.eu/der-bdi/organisation/praesidium/siegfried-russwurm/).BDI-Präsidium und -Vorstand wählten zudem das BDI-Präsidium für die Amtszeit 2021/22. Das BDI-Präsidium besteht ab 1. Januar aus folgenden Personen:BDI-Präsident 2021/22Professor Dr.-Ing. Siegfried RusswurmBDI-Vizepräsidenten 2021/22(in alphabetischer Reihenfolge):Professor Thomas BauerVorsitzender des AufsichtsratsBAUER AktiengesellschaftAchim BergGeschäftsführender GesellschafterMABCON GmbHProfessor Dr.-Ing. Heinz Jörg FuhrmannVorsitzender des VorstandsSalzgitter AGDr.-Ing. Gunther KegelVorstandsvorsitzenderPepperl+Fuchs SEProfessor Dieter KempfPräsident 2017 - 2020Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.Christian KullmannVorsitzender des VorstandsEvonik Industries AGHildegard MüllerPräsidentinVerband der Automobilindustrie e. V. (VDA)Ingeborg NeumannGeschäftsführende GesellschafterinPeppermint Holding GmbHCarl Martin WelckerGeschäftsführender GesellschafterAlfred H. Schütte GmbH & Co. KGBDI-Präsidiumsmitglieder 2021/22(in alphabetischer Reihenfolge):Dr. Dominik von AchtenVorstandsvorsitzenderHeidelbergCement AGDr. Frank AppelVorsitzender des VorstandsDeutsche Post AGAxel AumüllerMitglied des Vorstands (COO)Nordzucker AGWerner BaumannVorsitzender des VorstandsBayer AGHubertus von BaumbachVorsitzender der UnternehmensleitungC. H. Boehringer Sohn AG & Co. KGDr. Olaf BerlienVorsitzender des VorstandsOSRAM Licht AGProfessorin Dr. Dagmar BraunGeschäftsführerinBBG - Braun Beteiligungs GmbHDr. Martin BrudermüllerVorsitzender des VorstandsBASF SECathrina Claas-MühlhäuserVorsitzende des AufsichtsratsClaas KGaA mbHFranz-Peter FalkeGeschäftsführender GesellschafterFalke KGaADr. Erwin FlenderGesellschafterMAGMA Gießereitechnologie GmbHDr. Toralf HaagVorsitzender der KonzerngeschäftsführungVoith GmbHDr. Frank HeinrichtVorstandsvorsitzenderSCHOTT AGSabine HeroldGeschäftsführende GesellschafterinDELO Industrieklebstoffe GmbH & Co. KGaADirk HokeCEOAirbus Defence and Space GmbHTimotheus HöttgesVorstandsvorsitzenderDeutsche Telekom AGJoe KaeserVorsitzender des VorstandsSiemens AGSybille KaiserGeschäftsführerinPorzellanfabrik Hermsdorf GmbHOla KälleniusVorsitzender des VorstandsDaimler AGChristian KleinVorstandssprecher (CEO)SAP SEPeter KurthGeschäftsführender PräsidentBDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- undRohstoffwirtschaft e. V.Dr. Joachim LangHauptgeschäftsführer und Mitglied des PräsidiumsBundesverband der Deutschen Industrie e. V.Wolfgang LanghoffVorstandsvorsitzenderBP Europa SERoland LederVice President Finance & CFOAleris Rolled Products Germany GmbHDr. Nicola Leibinger-KammüllerVorsitzende der Gruppengeschäftsführung undArbeitsdirektorinTRUMPF GmbH + Co. KG (Holding)Dr. Burkhard LohrVorsitzender des VorstandsK+S AktiengesellschaftDr. Richard LutzVorsitzender des VorstandsDeutsche Bahn AGDr. Frank MastiauxVorsitzender des VorstandsEnBW Energie Baden-Württemberg AGDr. Andreas MattnerGeschäftsführerECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KGMartina MerzVorsitzende des Vorstandsthyssenkrupp AGArmin PappergerVorsitzender des VorstandsRheinmetall AGProfessor Dr. Hagen PfundnerVorstandRoche Pharma AGGregor PillenVorsitzender der GeschäftsführungIBM Deutschland GmbHDr. Helmar RendezVorsitzender des VorstandsLEAGKlaus RosenfeldVorsitzender des VorstandsSchaeffler AGWinfried SchaurExecutive Vice PresidentUPM Paper ENADr.-Ing. Rolf Martin SchmitzVorsitzender des VorstandsRWE AGJens-Christian SengerVorstandsvorsitzenderExxonMobil Central Europe Holding GmbHCarsten SpohrVorstandsvorsitzenderDeutsche Lufthansa AGDr. Dirk StenkampVorstandsvorsitzenderTÜV NORD AGDr. Stefan WolfVorsitzender des VorstandsElringKlinger AGBettina WürthVorsitzende des Beirats der Würth-GruppeAdolf Würth GmbH & Co. KGOliver ZipseVorsitzender des VorstandsBMW AG