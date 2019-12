Siegfried: Klartext!

Siegfried weist am 21.12.2019, 01:00 Uhr einen Kurs von 463.83 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" geführt.

Unsere Analysten haben Siegfried nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Siegfried erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um -3,24 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +34,84 Prozent im Branchenvergleich für Siegfried bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,13 Prozent im letzten Jahr. Siegfried lag 29,47 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Siegfried. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Siegfried daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Siegfried von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,57 Prozent und liegt damit 0,97 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen, 1,54). Die Siegfried-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.