Siegeszug des Papiertaschentuchs - Produktion deutlich gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Papiertaschentücher produziert worden wie nie.



Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, wurden 148 000 Tonnen hergestellt - ein Höchstwert. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Produktion von Taschen- und Abschminktüchern aus Papier, Papierhalbstoff oder Zellstoffwatte 2018 um 10,7 Prozent. Der Produktionswert belief sich auf 254 Millionen Euro./mar/DP/men