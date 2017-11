Mainz (ots) -Manche singen sie klassisch, andere interpretieren sie ganz neuund wieder andere komponieren lieber selber welche. Aber eines istallen SWR1 Hörerinnen und Hörern gemeinsam: Das Fest der Feste feiernsie nicht ohne Weihnachtslieder. SWR1 Rheinland-Pfalz willherausfinden, wie sich das anhört und ruft zum 8. "SWR1Weihnachtssong Contest" (WSC) auf. Jetzt gilt es, an den Mikrofonen,Gitarren, Klavieren, Trommeln oder gar Waschbrettern zu üben und absofort den Lieblingsweihnachtssong einzusenden!Weltstar Chris de Burgh und Bernd Rosinus, Musikchef von SWR1Rheinland-Pfalz, entscheiden als Juroren, welche Bewerber in die dreiVorrunden kommen. Ob akustisch oder elektrisch, analog oder digital -für die Jury ist wichtig, dass die Musizierenden ihr ganzpersönliches Weihnachts-Feeling zum Ausdruck bringen.Stargast des SWR1 Weihnachtskonzerts: Chris de Burgh Danachentscheiden die Hörerinnen und Hörer, welche Kandidaten alsVorrunden-Sieger beim "SWR1 Weihnachtskonzert" am Mittwoch, 20.Dezember, im kING in Ingelheim dabei sind. Und sie entscheiden auch,wer den "Weihnachtssong Contest" gewinnt. Der Sieger hält am Endenicht nur den "Nick", die WSC-Trophäe, in Händen, sondern freut sichüber einen unvergesslichen Abend mit Chris de Burgh, der als Stargastdas Weihnachtskonzert krönt. SWR1 Moderator Michael Lueg begleitetdie Zuschauer und WSC-Teilnehmer charmant durch den Abend.Jetzt online oder per Post bewerbenWer mitmachen möchte, bewirbt sich ab sofort über dasKontaktformular auf SWR1.de/rp oder per Post an: SWR1Rheinland-Pfalz, Stichwort "SWR1 RP Weihnachtssong Contest", Postfach55146, Mainz.Karten für das "SWR1 Weihnachtskonzert" sind ab 20 Euro unterwww.ticket-regional.de zu haben. 5 Euro pro Ticket gehen als Spendean die Kinderhilfsaktion Herzenssache.Pressefotos:Chris de Burgh: Der Weltstar ist Juror beim "SWR1 WeihnachtssongContest". Copyright: Chris de Burgh.Pressekontakt:Ewa Harmansa, memo public relations, Tel. 06032/929919, E-Mail:EwaHarmansa@memo-pr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell