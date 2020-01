Unterföhring (ots) - Wiedersehen mit den "The Voice Kids"-Siegern: DasGeschwister-Duo Mimi & Josefin (14, 16, Augsburg) kehrt alsBackstage-Moderatoren für the-voice-kids.de in die Musikshow zurück. Die beiden"The Voice Kids"-Experten begleiten exklusiv die Coaches Lena, Max Giesinger,Sasha sowie Deine Freunde, Florian Sump und Lukas Nimscheck, geben spannendeEinblicke hinter die Kulissen und den Zuschauern backstage erste musikalischeKostproben ihrer selbstgeschriebenen Songs. Die achte Staffel "The Voice Kids"startet am Sonntag, 23. Februar, um 20:15 Uhr in SAT.1. Melissa Khalaj und ThoreSchölermann moderieren, Produzent ist Talpa Germany.Mimi: "Es ist toll wieder ein Teil von 'The Voice Kids' zu sein. Jetzt könnenwir die Musikshow aus einer ganz neuen Perspektive erleben und die Talente anunseren schönen Erfahrungen aus dem letzten Jahr teilhaben lassen."Josefin: "In der Zwischenzeit haben wir ein paar eigene Songs geschrieben,hatten den ein oder anderen Auftritt und sind ganz happy, dass in diesem Jahrneue Musik von uns erscheinen wird.""The Voice Kids" ab Sonntag, 23. Februar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507 1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Jasmina WeissTel. +49 89 9507 1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4487224OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell