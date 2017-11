Unterföhring (ots) -Diese Show macht Beginner zu Gewinnern: In Joko Winterscheidtsneuer ProSieben-Show "Beginner gegen Gewinner" siegt der 23-jährigeHobbysportler Alex aus Österreich im Schwimmen durch die Wahl desrichtigen Handicaps gegen den neunfachen deutschen Meister Marco diCarli. Im Finalspiel bleibt Alex auf Siegeskurs und gewinnt souveränden Jackpot des Abends in Höhe von 141.500 Euro. Gute 10,6 Prozentder 14- bis 49-Jährigen verfolgen am Samstag zur Prime Time diespannenden Wettkämpfe zwischen Hobby- und Profisportlern.Die "Beginner gegen Gewinner"-Wettkämpfe im ÜberblickBasketballPatrick und Benni (27 und 32, Kassel) messen sich mit denBasketball-Bundesligisten Per Günther und Karim Jallow. Für ein Duellauf Augenhöhe entscheiden sich die Beginner für ein Elastikband alsHandicap, mit dem die Profis während des Basketballspielszusammengebunden werden. Damit schaffen es Patrick und Benni, dieProfisportler zu schlagen.SchwimmenAlex (23, Wolfurt/Österreich) fordert den neunfachen deutschenMeister und Olympioniken, Marco di Carli im Schwimmen heraus. Marcosverordnetes Handicap, ein gefüllter Bierkasten in der Hand, verhilftBeginner Alex zum Sieg.KugelstoßenRobin (28, Dortmund) tritt gegen den Olympioniken und mehrfachenWelt- und Europameister David Storl im Kugelstoßen an. Bei derHandicap-Wahl entscheidet sich Robin statt der üblichen siebenKilogramm schweren Kugel für eine 20-Kilo-Variante des Wurfobjekts,schafft es aber trotzdem nicht den Profi zu besiegen.RudernLukas (34, Berlin) wagt den Wettkampf gegen den mehrfachenOlympia-Gold-Gewinner im Rudern, Karl Schulze. Beginner Lukas setztauf durchlöcherte Ruder als Handicap für den Champion, doch derProfisportler rudert sich dennoch zum Sieg.BadmintonBen (28, Sankt Augustin) tritt gegen den mehrfachen deutschenMeister, Europameister und Olympia-Teilnehmer Marc Zwiebler imBadminton-Duell an. Ben entscheidet sich für eine Ritterrüstung alsHandicap, muss sich am Ende aber dennoch dem Profi geschlagen geben.BogenschießenMarie (22, Berlin) will die Hallen-Weltmeisterin und EuropameisterinLisa Unruh in ihrer Paradedisziplin Bogenschießen besiegen. Um denWettkampf gegen die Profisportlerin auf Augenhöhe zu hieven,entscheidet sich Marie für ein Laufband auf dem Lisa Unruh zielenmuss. Gute Wahl: Beginnerin Marie kann das Duell damit für sichentscheiden.BahnradsportUm den Jackpot für die Beginner um weitere 50.000 Euro zu füllen,tritt auch Joko Winterscheidt zum Duell gegen einen Profisportler an.Für ihn geht es beim Bahnradrennen gegen Kristina Vogel, diemehrfache Weltmeisterin und zweifache Olympia-Siegerin. Als Handicapverpasst er der Sportlerin ein Tandem inklusive eines130-Kilo-Wrestlers als Tandempartner. Dennoch kann Kristina am Endeknapp den Sieg einfahren.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 26.11.2017(vorläufig gewichtet: 25.11.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell