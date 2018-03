Siebter Jahrestag des Bürgerkrieges in Syrien: Kindernothilfe prangert Krieg gegen Kinder an

Duisburg (ots) - Die Kindernothilfe warnt davor, dass sich dieWeltöffentlichkeit an massive Kindesrechtsverletzungen wie in Syriengewöhnt: Seit inzwischen sieben Jahren tobt dort ein äußerst brutalerBürgerkrieg. Hunderttausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene habenihr Leben verloren, Millionen Menschen sind auf der Flucht oder aufHilfe von außen angewiesen. "Wir dürfen vor Tod und Leid nicht dieAugen verschließen und müssen in Zusammenarbeit mit anderenOrganisationen auch weiterhin Druck auf die Politik ausüben, damitdas Sterben und Leiden aufhört", so Katrin Weidemann,Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe.Die verschiedenen Konfliktparteien in Syrien missachten ganzoffensichtlich das Völkerrecht, das die am meisten verwundbarenBevölkerungsgruppen schützen soll: Kinder werden als menschlicheSchutzschilde eingesetzt, Schulen und Krankenhäuser werden gezieltangegriffen, Mädchen und Jungen sind häufig schwer traumatisiert."Dieser grauenhafte Krieg verstößt seit nunmehr sieben Jahren gegenjede internationale Konvention", so Katrin Weidemann. "Er verletztdas elementarste Recht jedes Menschen auf ein Leben in Sicherheit."Bislang haben die Bemühungen auf politischer Ebene nicht zumgewünschten Ende der Kriegshandlungen geführt. "Als Zivilgesellschaftmüssen wir den Druck auf die politisch Verantwortlichen noch mehrverstärken. Wir können nicht akzeptieren, dass Kinder durch Angriffeund aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung Hunger leiden odersogar sterben", macht Katrin Weidemann klar.Kinder, die mit Kriegserfahrungen aufgewachsen sind und oft keineformalen Bildungsmöglichkeiten haben, bilden die Zukunft desarabischen Landes. "Wir dürfen diese Generation mit ihrenschrecklichen Erlebnissen nicht alleinlassen und aufgeben", fordertKatrin Weidemann. Im Libanon fördert die KindernothilfeBildungsangebote für geflüchtete syrische Kinder: Um die durch denSyrienkonflikt entstandenen Bildungslücken aufzufangen, finanziertdas Kinderrechtswerk aus Deutschland Projekte von der frühkindlichenBildung über Schulen bis hin zur beruflichen Bildung.Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen inEuropa unterstützt die Kindernothilfe benachteiligte Mädchen undJungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtesLeben. Zurzeit schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe fastzwei Millionen Kinder und ihre Familien weltweit.Pressekontakt:Christian Herrmanny, stellv. PressesprecherChristian.Herrmanny@Kindernothilfe.deTelefon: 0203.7789-242; mobil: 0178.2329667Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell