Mainz (ots) -In die Welt eines Wurstfabrikanten, eines Mode-Designers und einerWinzerfamilie verschlägt es "Staatsanwalt" Bernd Reuther, dargestelltvon Rainer Hunold, bei seinen nächsten Fällen. Ab 6. Januar 2017,jeweils freitags ab 20.15 Uhr, ermittelt er in sieben neuen Fällen inder gleichnamigen ZDF-Krimireihe. In weiteren Hauptrollen spielenFiona Coors und Simon Eckert als Kriminalhauptkommissare sowie AstridPosner als Gerichtsmedizinerin und Heinrich Schafmeister alsImbissbetreiber. In Episodenrollen zu sehen sind Elena Uhlig, JürgenTarrach, Dominic Raacke, Anouschka Renzi, Lisa Kreuzer, Horst Janson,Denise Zich, Michaela May, Tina Ruland und viele andere. Regieführten Martin Kinkel, Johannes Grieser und Ulrich Zrenner.In der ersten Folge, "Tödliche Übernahme", scheint fürOberstaatsanwalt Reuther die Sache zunächst klar: Die Spurenlage undvor allem die Aussage eines Zeugen deuten auf den WurstfabrikantenArnold Rätsch (Uwe Preuss) als Mörder seiner Haushälterin MarinaHartmann (Friederike Bellstedt). Diese war von ihrem erwachsenen SohnStephan (David Zimmerschied) aufgefunden worden. Stephan weißangeblich, wer seine Mutter getötet hat. Doch Reuther mussfeststellen, dass der Zeuge psychisch krank ist - und seine Aussagedamit wertlos.