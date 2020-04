Sieben Werte bestimmen, wie gesund das Herz ist / Magazin Reader's Digest zeigt in seiner Mai-Ausgabe, welche Messwerte wichtig sind und gibt Tipps zur Verbesserung der Werte (FOTO)

Stuttgart (ots) - Wer auf ein gesundes Herz achtet, beobachtet am besten zusammen mit seinem Arzt, wie sich verschiedene Körperwerte entwickeln. Dazu zählen neben dem Blutdruck und dem Cholesterinspiegel auch der Taillenumfang sowie weitere Werte, wie das Magazin Reader's Digest in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Wenn der Blutdruck anhaltend hoch ist (Hypertonie), belastet dies Herz und Arterien. Hypertonie wird häufig "stiller Killer" genannt, da in der Regel eindeutige Symptome fehlen. Unbehandelt ist sie ein großer Risikofaktor für Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz und Nierenerkrankungen. Zu hohen Blutdruck kann man schon mit relativ einfachen Maßnahmen senken, etwa indem man sich ausgewogen ernährt und vor allem weniger Salz zu sich nimmt.Wichtg ist es zudem, seinen Cholesterin-Wert, den Ruhepuls sowie den Blutzuckerspiegel im Auge zu behalten. Daneben verraten auch die Entwicklung des sogenannten Body-Mass-Index und des Taillenumfangs, wie es um die Gesundheit steht. Weniger bekannt ist, dass der Wert für die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) ein Indikator ist, den man beachten sollte. VO2max gibt die Sauerstoffmenge an, die vom Körper während einer maximalen Ausdauerbelastung aufgenommen werden kann und zeigt, wie es um die aerobe Fitness steht. Je höher der Wert, desto gesünder ist das Herz-Kreislauf-System. Reader's Digest gibt in seiner Mai-Ausgabe zahlreiche Tipps, wie man die verschiedenen Werte am besten beeinflusst - für ein gesundes Herz.Für Informationen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Die Mai-Ausgabe 2020 von Reader's Digest ist ab 27. April an zentralen Kiosken erhältlich.Weitere Themen in dieser AusgabeExklusive Umfrage: Heiraten ist angesagt wie lange nicht mehr / Politik: Wohin verschwinden die Agrarsubventionen der EU? / Drama: Ein Mann stürzt in eine Gletscherspalte und hofft tagelang auf Hilfe / Ratgeber: Wie man mit Menschen umgeht, die sich ständig beschweren / Quiz: Testen Sie Ihr Wissen rund um Wimbledon, French Open & Co.Pressemitteilungen und Downloads finden Sie unter http://www.readersdigest-verlag.com/de/pressePressekontakt:Reader's Digest Deutschland:Verlag Das Beste GmbHÖffentlichkeitsarbeitJürgen Schinkerpresse@readersdigest.de+49(0)711/6602549Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32522/4581422OTS: Reader's Digest DeutschlandOriginal-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuell