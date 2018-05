Sieben VW-Modelle liegen vorn

mid Groß-Gerau – Up, Polo, Golf, Passat – mit diesen Modellen liegt VW in der Zulassungsstatistik in den Segmenten Kleinst- und Kleinwagen, Kompakte und Mittelklasse ganz vorne. In der oberen Mittelklasse verkaufte sich der 5er BMW am besten, in der Oberklasse dominierte die S-Klasse von Mercedes.

Bei den SUV liegt der Ford Kuga laut Statistischem Bundesamt (Destatis) auf Rang eins, bei den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.