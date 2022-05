Sieben Top-Platzierungen für die ARAG beim Deutschen Versicherungs-Award 2022 / Preise für Krankenversicherungen, Rechtschutz und private Cyberversicherung

Düsseldorf (ots) -Der ARAG Konzern überzeugt auch beim Deutschen Versicherungs-Award 2022 wieder mit zahlreichen Spitzenplatzierungen: Zusätzlich zu ihrem Gesamtsieg in der Vollversicherung positioniert sich die ARAG Krankenversicherung noch in drei Einzelkategorien auf Platz 1 und ein Mal unter den Top 3. Die ARAG SE und die ARAG Allgemeine wurden ebenfalls als Top-3-Anbieter ausgezeichnet. "Dieser beachtliche Erfolg bei einem der größten Versicherungstests Deutschlands macht uns sehr stolz. Er unterstreicht einmal mehr unser Selbstverständnis als innovativer Qualitätsversicherer", betont Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher der ARAG SE. Der Test wurde durchgeführt von der Ratingagentur Franke und Bornberg, dem Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ).5 Top-Platzierungen in der privaten KrankenversicherungSchon beim letztjährigen Deutschen Versicherungs-Award hat die ARAG Krankenversicherungs-AG hervorragend abgeschnitten. In diesem Jahr ist sie jetzt auch Gesamtsieger in der Krankenvollversicherung. Zusätzlich belegt die ARAG Gesellschaft mit dem Sieg in den Einzelkategorien PKV-Voll Standardschutz, PKV-Voll Topschutz und KV-Zusatz stationär drei weitere erste Plätze. Darüber hinaus wurde sie bei den Zahnzusatzversicherungen als eines der drei besten Unternehmen ausgezeichnet. "Dieser überwältigende Erfolg belegt auf eindrucksvolle Weise, dass sich die ARAG Krankenversicherung als einer der Top-Anbieter von Krankenvollversicherungen im Markt etabliert hat, ohne dabei ihre traditionell starke Rolle als Zusatzversicherer zu vernachlässigen", betont Dr. Roland Schäfer, Vorstand für Produktmanagement, Aktuariat, Finanzen und Vertrieb bei der ARAG Krankenversicherungs-AG.ARAG SE zählt zu den besten drei RechtsschutzversicherernAuch in seinem Kerngeschäftsfeld Rechtsschutzversicherung überzeugt der ARAG Konzern erneut beim Deutschen Versicherungs-Award: Die ARAG SE platziert sich unter den Top-3-Anbietern. "Dieser bedeutende Award zeigt uns, dass wir mit unserer Produktarbeit den Puls der Zeit treffen. Die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen wir offensichtlich besonders gut. Wir sind der größte Rechtsschutzversicherer weltweit. Umso mehr haben wir natürlich den Anspruch, immer vorne mit dabei zu sein - und gestalten unseren Markt mit entsprechenden Innovationen maßgeblich mit", unterstreicht Matthias Maslaton, Vorstand für Vertrieb, Produkt und Innovation bei der ARAG SE.Privater Cyber-Schutz der ARAG Allgemeine ist eines der Top-3-AngeboteDen insgesamt siebten Deutschen Versicherungs-Award für den Konzern gewinnt die ARAG Allgemeine als einer der drei besten Anbieter von privaten Cyberversicherungen. "Als Erfinder des Cyber-Schutzes für Privatkunden in Deutschland macht es uns stolz, dass wir mit ARAG web@ktiv als einer der Top 3 ausgezeichnet wurden. Das zeigt uns, dass sich unser damaliger Mut gelohnt hat. Die Auszeichnung unterstreicht aber auch die Innovationskraft, die die gesamte ARAG prägt", betont Zouhair Haddou-Temsamani, Vorstandsmitglied Marketing und Produktmanagement bei der ARAG Allgemeine.Der TestDurchgeführt wird der Test zum Deutschen Versicherungs-Award von der Ratingagentur Franke und Bornberg, dem Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ). In Form und Umfang ist er einer der größten Versicherungstests im deutschen Markt. Basis der Beurteilungen sind umfassende Leistungsbewertungen, die um Preis- und Service-Bewertungen ergänzt werden. Die Ergebnisse der Qualitäts-, Preis- und Serviceanalyse werden zusammengeführt und zeigen, wer den besten Mix aus Leistungen, Prämien und Service bietet. Je Kategorie werden stets die drei besten Anbieter ausgezeichnet.Der Text enthält ca. 3.850 Zeichen und steht zum Download bereit unter:https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00615/Pressekontakt:Christian DannerPressesprecher ARAG SETelefon: 0211 963-2217E-Mail: christian.danner@arag.deOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell