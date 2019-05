Sieben Tage voller Engagement - Santander Woche 2019 (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -Santander Mitarbeiter setzen sich weltweit für den guten Zweck ein- Blutspendeaktion, "Tag der Tat" und "Redbach 500" sind dieHighlights in Deutschland- Motto: Spaß haben, Sport treiben und Gutes tunAm 3. Juni 2019 fällt der Startschuss zur diesjährigen SantanderWoche. Die groß angelegte Spendenaktion, an der sich SantanderMitarbeiter weltweit beteiligen, lässt die Bank für eine Woche Kopfstehen: Banker packen als Handwerker in sozialen Einrichtungen mitan, eine der größten Blutspendeaktionen der Region wird auf die Beinegestellt und überall warten sportliche Herausforderungen und bunteÜberraschungen. Alles unter dem Motto: Gemeinsam Gutes tun - undnatürlich Spaß haben.Kleiner Tropfen, große Wirkung: Schon über 140 Mitarbeiter habensich zur diesjährigen Blutspendeaktion am 3. Juni angemeldet. DasDeutsche Rote Kreuz organisiert die Aktion gemeinsam mit Santander,um so die Patientenversorgung verbessern zu können.Viele gute Taten vollbringen die Mitarbeiter am 5. Juni, dem "Tagder Tat". "Die Aktion bildet Jahr für Jahr ein echtes Highlight derWoche. Es ist großartig, mit wie viel Leidenschaft Mitarbeiter derverschiedenen Bereiche und Hierarchien hier für den guten Zweck aneinem Strang ziehen", so Jana Seebald, Expertin People Developmentbei Santander. Mit Farbeimer, Pinsel und Hammer im Gepäck schwärmendie Bankmitarbeiter an diesem Aktionstag bundesweit in sozialeEinrichtungen aus, um selbstgewählte Herzensprojekte tatkräftigumzusetzen.Das sportliche Finale der Woche leitet am 7. Juni ein ganzbesonderes, grenzübergreifendes Projekt ein. Denn am Nachmittag endetvor der Unternehmenszentrale in Mönchengladbach "Redbach 500", einedreitägige 500-Kilometer-Radtour für einen guten Zweck. Die Tourstartet am 5. Juni im englischen Redhill und die Strecke führt dasTeam aus englischen und deutschen Santander Mitarbeitern durchinsgesamt fünf Länder.Sportlich und international geht es auch am 8. Juni beimtraditionellen Santander Fußball Cup auf dem Trainingsgelände vonBorussia Mönchengladbach weiter. Um den begehrten Siegerpokal desMitarbeiterturniers für sich zu gewinnen, reisen auch Mannschaftenaus den Nachbarländern an.Laufen, bis die Füße qualmen - so lautet das Motto dann zumAbschluss der Woche! Am 9. Juni verwandelt der Santander Marathon dieMönchengladbacher Innenstadt für einen Tag in ein großes Sport- undFamilienevent. Für den guten Zweck spendet Santander 10 Euro proStarter.Das Geld, das im Rahmen der zahlreichen Aktivitäten innerhalb derSantander Woche gesammelt wird, geht an unterschiedlichegemeinnützige Vereine und Organisationen, die von SantanderMitarbeitern als Spendenempfänger vorgeschlagen werden konnten.Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende 2018 über ein verwaltetes Vermögen (Einlagenund Investmentfonds) von 981 Milliarden Euro. Santander hat weltweitetwa 144 Millionen Kunden, 13.000 Filialen und rund 200.000Mitarbeiter. Im Jahr 2018 erzielte Santander einen zurechenbarenGewinn von 7,81 Milliarden Euro, eine Steigerung um 18 Prozent zumVorjahr.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat-und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreicheFinanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oderpersönlich in der Filiale - Santander hat ein Service- undProduktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zurBaufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrumabdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängigeFinanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Diehundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihrenSitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unterwww.santander.dePressekontakt:Bei Interesse an einer Berichterstattung, melden Sie sich gerne beiuns für nähere Informationen zu den einzelnen Events.Lucie SchepputatCommunications02161 690-9413lucie.schepputat@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell