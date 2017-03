Sieben Stipendien für den Kampf gegen Leukämie (FOTO)

Berlin/München (ots) -- José Carreras Leukämie-Stiftung und Deutsche Gesellschaft fürHämatologie und Medizinische Onkologie fördern wissenschaftlichenNachwuchs- Neue Runde Promotionsstipendien auf der DGHO-Frühjahrstagung inBerlin 2017 vergeben"Nur über Forschung wird es uns gelingen, die Überlebensraten undHeilungschancen von Patienten, die an Leukämie oder einer anderenschweren Blut- oder Knochenmarkserkrankung, leiden, langfristig zuverbessern. Unser großes Ziel ist, dass Leukämie heilbar wird. Immerund bei jedem", erklärt Dr. Gabriele Kröner, warum die José CarrerasLeukämie-Stiftung gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft fürHämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) seit 2013 überPromotionsstipendien den wissenschaftlichen Nachwuchs fördert.Der Geschäftsführende Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftungweiter: "Auch in diesem Jahr haben auf der Frühjahrstagung der DGHOin Berlin sieben Promotionsstudenten ein Stipendium erhalten, um sichvoll auf ihr wichtiges Dissertationsthema konzentrieren zu können. Esist uns wichtig, gerade junge Wissenschaftler und deren frische Ideenzu unterstützen. Sie stehen am Beginn ihrer Karriere und können inden nächsten Jahren dazu beitragen, die Forschung weiter voran zubringen. Die José Carreras Leukämie-Stiftung hat bislang rund 11Millionen Euro für Stipendienprogramme bereitgestellt."Prof. Dr. med. Carsten Bokemeyer, Geschäftsführender Vorsitzenderder DGHO: "Die wissenschaftlich hochklassigen Bewerbungen zeigen,dass das José Carreras-DGHO-Promotionsstipendium längst inDeutschland etabliert ist. Als Fachgesellschaft für Hämatologie undMedizinische Onkologie freut es uns zu erleben, wie engagiert unsereStipendiaten auf dem Gebiet der Hämatologie und Onkologie forschenund so dazu beitragen, die Behandlungsmöglichkeiten für die Patientennachhaltig zu verbessern."Das José Carreras-DGHO-Promotionsstipendium ist mit jeweils 10.000EUR dotiert und wird von der José Carreras Leukämie-Stiftungfinanziert. Die Stipendien sind für die Dauer eines Jahres mitmonatlich 800 EUR als Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten und aufAntrag weiteren 400 EUR Reise-kosten dotiert.Mit dem José Carreras-DGHO-Promotionsstipendium werden in 2017gefördert:Max Philipp Bossemeyer, Hamburg: "Die Bedeutung der Expression desOberflächenmarkers IL1RAP für die Biologie der primären Myelofibrose"Sonja Boßmann, München: "Präklinische Evaluierung therapeutischerAntikörper in Kombination mit der Immuncheckpoint-Blockade in derBehandlung der Akuten Myeloischen Leukämie und des Weichteilsarkoms"Willy Chan, Berlin: "Einfluss der klonalen Hämatopoese imTransplantat gesunder Stammzellspender während der allogenenStammzelltransplantation bei Akuten Leukämien und MyelodysplastischenSyndromen"Fabian Freisleben, Hamburg: "Analyse der Bedeutung vonGLI-Transkriptionsfaktoren im Rahmen der Resistenzentwicklunggegenüber Chemotherapie in der Akuten Myeloischen Leukämie"Richard Tilman Hauch, München: "Bedeutung der regulierten Nekrosefür die Entstehung und Therapie der Myelodysplastischen Syndrome undihren Übergang in sekundäre Akute Myeloische Leukämien"Severin Jacobi, München: "Auswirkung der systemischen Therapie mitTLR7-Agonisten auf NK-Zellen in einem T-Zell-resistenten murinenLymphommodell"Christian Matek, München: "Beurteilung des KrankheitsverlaufsAkuter Myeloischer Leukämien mittels computergestütztermorphologischer Diagnostik"José Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 1.100 Projekte finanziert, dieden Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschungvon Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit vonSelbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de. 