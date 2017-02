Sieben Regionen gewinnen MINT-Förderwettbewerb

Berlin (ots) - Stifterverband und Körber-Stiftung fördern siebenMINT-Regionen in ganz Deutschland. Mit dem Programm treiben sie denAufbau regionaler Netzwerke in den Bildungsbereichen Mathematik,Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) voran. Die Gewinnerdes Förderwettbewerbs erhalten jeweils 30.000 Euro zum Ausbau derMINT-Aktivitäten vor Ort.Bildungsangebote in den MINT-Disziplinen sind in Städten undGemeinden oftmals noch nicht koordiniert oder auf dieFachkräftenachfrage regionaler Unternehmen abgestimmt. RegionaleNetzwerke für die MINT-Bildung, kurz MINT-Regionen, sollen zurbesseren Wahrnehmung und Sichtbarkeit beitragen.Mit einem Förderprogramm unterstützen Stifterverband undKörber-Stiftung MINT-Engagierte beim Aufbau dieser Netzwerke inStädten und Gemeinden, um junge Menschen von der Kita über die Schuleund das Studium bis zum Eintritt ins Berufsleben fürNaturwissenschaften und Technik zu begeistern. Eine Jury von Expertenaus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung hat aus über 40Bewerbungen sieben regionale Netzwerk-Konzepte prämiert:- Landkreis Harburg (Niedersachsen)- Nordhessen/Kassel (Hessen)- Nordthüringen/Nordhausen (Thüringen)- Südliches Taubertal (Baden-Württemberg)- Technologieregion Karlsruhe (Baden-Württemberg)- Westpfalz/Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz)- Wolfsburg (Niedersachsen)Im Rahmen des Wettbewerbs konnten sich regionale Netzwerkebewerben, in denen sich Partner aus Bildung, Wissenschaft,Wirtschaft, Gesellschaft und Kommunalverwaltung gemeinsam für dieMINT-Bildung engagieren. Die Konzepte sind so verschieden wie dieRegionen selbst: Sie reichen von gebündelten Informationen zu allenregionalen MINT-Angeboten entlang der Bildungskette aufInternetplattformen und Apps über die Schaffung von zentralenaußerschulischen Lernorten und der Entwicklung vonBerufsorientierungs- und Fortbildungsangeboten bis hin zu lokalenMINT-Förderangeboten im ländlichen Raum. Ausführliche Informationenzu den Gewinner-Projekten finden Sie unter:www.stifterverband.org/mintregionenDie Gewinner erhalten eine finanzielle Förderung von 30.000 Eurofür die Umsetzung ihres Konzeptes, außerdem kostenloseBeratungsangebote und Fortbildungsmaßnahmen. Darüber hinaus könnensie ihre Erfahrungen in einem deutschlandweiten MINT-Netzwerkaustauschen."Neue Technologien wie die Digitalisierung verändern auch unserenberuflichen Alltag", sagt Volker Meyer-Guckel, stellvertretenderGeneralsekretär des Stifterverbandes. "Neugier und MINT-Kompetenzensind wesentliche Voraussetzungen, die Welt, in der wir leben,gestalten zu können und die wirtschaftlichen Potentiale auch inZukunft zu nutzen. Dafür müssen regionale Akteure eineGesamtstrategie für ihre jeweiligen Regionen erarbeiten, um einenachhaltige Wirkung in der MINT-Bildung zu erzielen."Durch regionale Vernetzung können MINT-Angebote koordiniert undauf die Bedürfnisse der Region abgestimmt werden."Eine effektive MINT-Förderkette funktioniert nur, wenn Akteureaus den Bereichen Schule, Hochschule, Kommune und Wirtschaft ihreMaßnahmen für ein gemeinsames Ziel koordinieren", sagt MatthiasMayer, der in der Körber-Stiftung den Bereich Wissenschaft und imNationalen MINT Forum die Arbeitsgruppe MINT-Regionen leitet. "Wirhoffen, dass wir mit dem Programm auch weitere Regionen motivierenkönnen, sich auf den Weg zu machen. Wir brauchen gut ausgebildeteMINT-Nachwuchskräfte für ein innovationsstarkes Deutschland."Begleitend zu dem Förderwettbewerb ist eine eigene Internetpräsenzgeschaffen worden. Unter www.mint-regionen.de sind mehr als 80regionale MINT-Netzwerke zu finden, die sich mit ihren jeweiligenSchwerpunkten und Aktivitäten präsentieren. Durch das Angebot vonOnline-Fortbildungen und bundesweiten Treffen sollen dieZusammenarbeit sowie der Erfahrungsaustausch zwischen den Regionenverbessert werden.Im Stifterverband haben sich rund 3.000 Unternehmen,Unternehmensverbände, Stiftungen und Privatpersonenzusammengeschlossen, um Wissenschaft und Bildung gemeinsamvoranzubringen. Mit Förderprogrammen, Analysen undHandlungsempfehlungen sichert der Stifterverband die Infrastrukturder Innovation: leistungsfähige Hochschulen, starkeForschungseinrichtungen und einen fruchtbaren Austausch zwischenWirtschaft und Wissenschaft. Gemeinsam mit dem Bundesministerium fürBildung und Forschung fördert der Stifterverband jährlich eineviertel Millionen junge Talente. Die Körber-Stiftung ist mit ihren operativen Projekten, Netzwerken
und Kooperationspartnern in den drei Handlungsfeldern Internationale
Verständigung, Demografischer Wandel und Innovation tätig. Dabei
stellt sie derzeit drei aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen
in den Fokus: "Digitale Mündigkeit", "Neue Lebensarbeitszeit" und
"Russland in Europa". 1959 von dem Unternehmer Kurt A. Körber ins
Leben gerufen, ist die Stiftung heute von ihren Standorten Hamburg
und Berlin aus national und international aktiv.