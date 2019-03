Sieben Prozent mehr Erwerbstätige in der Lebensmittelwirtschaft (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Die Lebensmittelwirtschaft hat ihre Stellung als wichtigerArbeitgeber in Deutschland gestärkt: 5,8 Millionen Menschen, das sindca. 400.000 Beschäftigte mehr als im Vorjahr, arbeiten entlang dergesamten Wertschöpfungskette vom Feld bis zur Ladentheke, umDeutschland und seine Exportländer mit genussvollen Lebensmitteln zuversorgen. Damit sind 13 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschlandin den Bereichen Landwirtschaft, Agrargroßhandel,Lebensmittelhandwerk, Ernährungsindustrie, Lebensmittelgroß- und-einzelhandel sowie dem Gastgewerbe beschäftigt. Letztes Jahr warenes noch zwölf Prozent. Die Lebensmittelbranche ist damit eineKonstante des deutschen Arbeitsmarktes. Sie sichert nicht nurbestehende Arbeitsplätze, sondern schafft neue. Das geht aus denaktuellen Branchenzahlen hervor, die der Bund für Lebensmittelrechtund Lebensmittelkunde e. V. (BLL) in Kooperation mit derBundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) undweiteren Branchenverbänden* erhoben hat.Weitere Details:- Das Gastgewerbe ist mit mehr als 2,3 Millionen Beschäftigten dieNummer eins bei den Erwerbstätigen und kann sogar im Vergleichzum Vorjahr über 150.000 neue Beschäftige vorweisen. Aber auchder Handel hat sich verstärkt, mit einem Plus von 43.000Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel und 48.000Beschäftigten im Lebensmittelgroßhandel.- Die meisten der mittlerweile 702.500 Betriebe (Vorjahr: 695.864)sind nach wie vor im landwirtschaftlichen Bereich angesiedelt,auch wenn hier ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr(304.800 Betriebe) zu verzeichnen ist. Den bedeutendsten Anteilam gesamten Zuwachs macht der Lebensmitteleinzelhandel mit15.000 Geschäften mehr aus.- Der größte Umsatz wird im Lebensmittelgroßhandel mit 234.300Millionen Euro erwirtschaftet.* Deutscher Bauernverband (DBV), Deutscher Fleisch-Verband (DFV),Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), Deutscher Hotel- undGaststättenver-band (DEHOGA), Deutscher Konditorenbund (DKB),Bundesverband des Deutschen Lebensmitteleinzelhandel (BVLH),Handelsverband Deutschland (HDE)Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) DerBLL ist der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Ihmgehören ca. 500 Verbände und Unternehmen der gesamtenLebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft undangrenzende Gebiete - sowie zahlreiche Einzelmitglieder an.Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-127, E-Mail: mstruck@bll.de, Web: www.bll.de,Twitter: https://twitter.com/BLL_de, Facebook:https://facebook.com/UnserelebensmittelOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell