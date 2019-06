Sieben Kandidaten, ein klarer Favorit / Präsidentschaftswahlen in Kasachstan

Berlin/Almaty (ots) - In Kasachstan finden am Sonntag, den 09.Juni 2019 Präsidentschaftswahlen statt. Obwohl zur Wahl insgesamtsieben Kandidaten antreten, werden nur dem Kandidaten derRegierungspartei Nur Otan (Licht des Vaterlands) Kassym-SchomartTokajew Chancen auf den Wahlsieg eingeräumt. Tokajew ist derzeit auchder amtierende Präsident des Landes, nachdem KasachstansLangzeitpräsident Nursultan Nasarbajew sein Amt im März 2019 nachfast dreißig Jahren an den Schalthebeln der Macht niederlegte."Sollte der 66-jährige Tokajew als Nasarbajews Nachfolgerbestätigt werden, wovon auszugehen ist, wird es interessant sein zusehen, ob er als Präsident auch eigene Akzente setzen kann. WichtigePositionen im Staat, wie etwa den Vorsitz im einflussreichenSicherheitsrat, wird Nasarbajew weiterhin bekleiden. Als "Jelbasy" -kasachisch für "Führer der Nation" - verfügt er ohnehin schon übergroßen Einfluss und umfangreiche Privilegien", sagt Jan Triebel,Kasachstan-Experte von Germany Trade & Invest (GTAI) in Almaty.Tokajew verspricht auf seinen landesweit mit Abstand dominierendenWahlplakaten "Wohlstand für alle", was nicht zuletzt für mehrsoziales Engagement von Seiten des Staats stehen dürfte."In Gesprächen mit deutschen Unternehmensvertretern wird klar,dass es beispielsweise gute Chancen für den Absatz vonQualitätsprodukten aus Deutschland in staatlichen wie privatenkasachischen Gesundheitseinrichtungen geben könnte, sollte dieRegierung ihr soziales Engagement tatsächlich verstärken", sagtTriebel.Deutsche Exporte nach Kasachstan stiegen 2018 um 11,7 Prozent auf1,41 Milliarden Euro. Ein recht deutlicher Lieferschwerpunkt lag 2018bei Maschinen, elektrotechnischen Erzeugnissen und Fahrzeugen, aufdie zusammen 56 Prozent aller deutschen Lieferungen entfielen. AusKasachstan bezog Deutschland im vergangenen Jahr vor allem Rohöl, dasdem Wert nach 91 Prozent aller deutschen Importe aus Kasachstanausmachte. "Deutschland importierte 2018 rund 6,8 Millionen TonnenRohöl aus Kasachstan. Das entsprach gut 8 Prozent aller deutschenErdöleinfuhren. Hinter Russland, Norwegen und Libyen war Kasachstansomit zuletzt immerhin unsere viertwichtigste Bezugsquelle für Rohölim Ausland", so Triebel weiter.Weitere Informationen zu Kasachstan unter: www.gtai.de/kasachstanGermany Trade & Invest (GTAI) ist dieWirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. DieGesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte,wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland undbegleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiOriginal-Content von: Germany Trade & Invest, übermittelt durch news aktuell