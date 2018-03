Bonn (ots) - Sieben Jahre nach Beginn des Syrienkrieges ist diehumanitäre Lage der zivilen Bevölkerung so dramatisch wie nie.Mittlerweile sind innerhalb Syriens und in den Nachbarländern fast 19Millionen Menschen auf Nothilfe angewiesen. In Ost-Ghouta naheDamaskus sind derzeit 400.000 Menschen von der Außenwelt und damitvon wichtigen Hilfsgütern wie Nahrungsmitteln und Medikamentenabgeschnitten."Die Nachrichten aus Syrien machen mich fassungslos! ErschütterndeBilder von Menschen in Ost-Ghouta, denen die blanke Angst um ihrLeben ins Gesicht geschrieben steht, weil sie den Bomben nichtentkommen können", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstanddes Bündnisses "Aktion Deutschland Hilft". "Fünf Stunden reichennicht aus, um mit LKWs an umkämpfte Orte zu gelangen und Notleidendezu versorgen. Humanitäre Hilfe braucht realen Zugang zu den Menschenund die Möglichkeit, wirklich alle Betroffenen zu erreichen."Hilfsorganisationen mussten aufgrund der anhaltenden Gefechte ihreHilfsmaßnahmen einstellen. Auch Bündnisorganisationen von "AktionDeutschland Hilft" berichten, wie gefährlich die Lage in denumkämpften Regionen Syriens geworden ist.Der UN-Sicherheitsrat forderte am 24. Februar einen einmonatigenWaffenstillstand, damit humanitäre Organisationen die syrischeBevölkerung mit lebensrettender Hilfe erreichen können. Bisher dauerndie Kämpfe in Syrien weiter an und mit ihnen wird das Leid derZivilbevölkerung immer größer. Als Bündnis deutscherHilfsorganisationen ist "Aktion Deutschland Hilft" weltweit fürMenschen in Not da. Dort, wo es die Lage zulässt, helfen dieBündnisorganisationen in Syrien und in den Nachbarländern, in denenMillionen Flüchtlinge Sicherheit suchen.Die Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" sind invielen Regionen Syriens tätig und leisten Hilfe. Gerne vermittelt"Aktion Deutschland Hilft" Interviewpartner zur Situation. Bittekontaktieren Sie die Pressestelle unter 0228/242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.deInfografiken finden Sie hier: http://bit.ly/InfografikSyrienEine Bildergalerie finden Sie hier: http://adh.ngo/2Hkg3moDas Bildmaterial können Sie unter Angabe des Copyrights verwenden.Kommentar "Das Unrecht in Syrien muss aufhören":http://adh.ngo/2I7rq2iEin Video zum Einbetten auf Ihrer Webseite hier:http://adh.ngo/2FkAq6i"Aktion Deutschland Hilft" nimmt Spenden für die Not leidendenMenschen in Syrien und den Nachbarländern entgegen:Stichwort "Flüchtlinge Syrien / Nahost"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an AktionDeutschland Hilft 9,83 EUR)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell