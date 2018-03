Sieben Jahre Krieg in Syrien: Deeskalationszonen sind zu Todeszonen geworden

Berlin (ots) - Die sogenannten Deeskalationszonen in Syrien undweitere internationale Maßnahmen zur Linderung des Leids sind völliggescheitert. Das zeigt der aktuelle Situationsbericht von Save theChildren "Voices from Syria´s Danger Zones". Um 45 Prozent ist dieZahl der Todesopfer seit Inkrafttreten der Zonen angestiegen.Russland, der Iran und die Türkei haben sich Mitte 2017 auf vierDeeskalationszonen (DEZ) geeinigt: Gebiete, die nicht angegriffenwerden sollten, in denen Zivilisten sicher sein sollten. Gleichzeitigwurden sie als Signal verstanden, dass die Syrien-Krise sich dem Endenähern könnte. Tatsächlich aber sind diese Gebiete alles andere alsein Ort der Sicherheit, wie der Bericht von Save the Children zeigt:Sie sind zu Todeszonen geworden.Für den Bericht "Voices from Syria´s Danger Zones" wurden DutzendeEntwicklungshelfer, Kinder, Eltern, Ärzte, Lehrer und Jugendbetreuerim belagerten Ost-Ghouta und Nordwestsyrien befragt. Zudem wurdenbestehende Daten neu analysiert. Die Kernergebnisse sind:- Nie war die Zahl der Vertriebenen so hoch wie jetzt - bis zu250 Kinder begeben sich pro Stunde auf die Flucht: Diese Zahl hatsich seit der Einrichtung der Deeskalationszonen um 60 Prozenterhöht. In den vergangenen fünf Jahren gab es keine Periode, in derso viele Menschen in Syrien geflohen sind wie in den vergangenen dreiMonaten. Mehr als eine Million Menschen wurden innerhalb von nur dreiMonaten obdachlos.- Die Zahl der zivilen Opfer stieg um 45 Prozent. Mindestens 37Zivilisten kamen jeden Tag in Syrien durch den Einsatz explosiverWaffen ums Leben. Das ist die höchste Rate seit mehreren Jahren.- Bildungseinrichtungen stehen unter Beschuss. Mehr als 60Schulen in Ost-Ghouta wurden in den ersten beiden Wochen des Jahres2018 durch Bombenangriffe beschädigt oder zerstört. Schulschließungenin Nordwestsyrien haben sich vervierfacht.- Gesundheitseinrichtungen werden jeden zweiten Tag angegriffen.Lebenswichtige Maßnahmen, medizinische Versorgung, Operationen oderdie Versorgung von schwangeren Frauen sind unterbrochen.- Humanitäre Hilfe wird systematisch verweigert. Mehr als zweiMillionen Menschen - die Hälfte davon Kinder - leben in Gebieten, dievon der UN als schwer erreichbar oder belagert eingestuft wurden.Ihnen werden lebenswichtige Nahrungsmittel und Medikamente aus einemHilfskonvoi verweigert, was zu einer Rekordzahl von mangelernährtenKindern führt.Susanna Krüger, Geschäftsführerin von Save the ChildrenDeutschland, betont:"Die Welt hat die Kinder Syriens zu lange im Stich gelassen. Fastdrei Millionen Kinder kennen seit ihrer Geburt nichts anderes alsKrieg. Allen Waffenstillstandsversprechungen zum Trotz werden Kinderimmer noch in ihren Häusern, in Schulen und in Krankenhäusernbombardiert. Familien verstecken sich in Kellern. Es gibt kaum nochNahrungsmittel oder medizinische Hilfe. Humanitäre Hilfe darf niemalsals Kriegswaffe missbraucht werden. Selbst Deeskalationszonen sindheute Zentren der Gewalt. Humanitäre Organisationen müssen sofortsicheren Zugang zu den betroffenen Gebieten bekommen, umhunderttausenden Kindern, die in Ost-Ghouta gefangen sind, helfen zukönnen. Die internationale Gemeinschaft darf nicht tatenlos zusehenund eine ganze Generation von Kindern so leiden lassen.Wir fordern, dass sie ihren Einfluss geltend macht, um einensofortigen Waffenstillstand zu gewährleisten. Die Konfliktparteienmüssen sich auf ein dauerhaftes Ende der Gewalt einigen, die so vieleMenschenleben erschüttert hat."Save the Children fordert von den beteiligten Regierungen:- Alle Konfliktparteien müssen die UN-Resolution 2401 und alleweiteren Resolutionen, in denen ein Waffenstillstand und dieBeendigung der Kämpfe in den Gebieten Idlib und Ost-Ghouta gefordertwerden, vollständig und unverzüglich einhalten.- Humanitären Organisationen muss dauerhafter und sicherer Zuganggewährleistet werden.- Verstöße gegen Kinderrechte, gegen das humanitäre Völkerrechtund Angriffe auf Zivilisten, Schulen und Krankenhäuser müssen durchunabhängige Untersuchungen strafrechtlich verfolgt werden.- Eine verfrühte Rückkehr nach Syrien darf nicht erzwungenwerden. Wenn Menschen nach Syrien zurückkehren möchten, muss dasunter sicheren, freiwilligen und menschenwürdigen Bedingungengeschehen.Report zum Download: http://ots.de/9nqsJWFaktenblatt zum Situationsbericht: http://ots.de/NH1XEAZusatzmaterial (Bilder, Schnittmaterial, Portäts):http://ots.de/53Y8FGhttp://ots.de/BdjGttDas Material kann unter Angabe von © Save the Children kostenfreiauch zur Weitergabe an Dritte genutzt werden.Kontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Claudia KeppTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 280Mail: presse@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell