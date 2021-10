Sieben Industry 4.0-Anwendungen mit Single Indoor Tracking-System bei VELUX Commercial

Stuttgart (ots) -Sewio, ein Anbieter UWB-basierter real-time location system (RTLS) (https://www.sewio.net/real-time-location-system-rtls-on-uwb/) hat heute mitgeteilt, dass VELUX Commercial, ein dänischer Hersteller für Dachverglasungslösungen, Sewio RTLS einsetzt, um die Ergonomie, Effizienz und Sicherheit in seinem Fertigungswerk zu steigern.VELUX Commercial hat die Transformation seiner Fertigungsprozesse aktiv vorangetrieben und von manueller Fertigung auf vollautomatische Prozesse umgestellt. Mit diesem Übergang verbunden war die Notwendigkeit, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen. Als ideale Lösung hierfür erwies sich die Erstellung eines digitalen Abbilds der echten Fabrik, das alle Daten integriert und in verständliche, transparente und nützliche Informationen verwandelt.Die Integration nutzt 7 unterschiedliche Anwendungsfälle unter Verwendung eines einzigen RTLS, mit einzigartigen Anwendungsfällen wie:1. Automatische Anpassung der Höhe des Arbeitstisches an die Körpergröße der Person, die sich am nächsten am Tisch befindet.2. Automatischer Alarm, wenn ein Mitarbeiter mit den entsprechenden Fähigkeiten am Arbeitsplatz fehlt.3. Indoor-Navigation für Arbeiter, die Total Productive Maintenance (TPM)-Aufgaben durchführen.4. Das Virtual-Reality-Training wird durch Echtzeit-Verkehrsdaten von RTLS bereichert.5. Spaghetti-Diagramme und Heatmaps zur Ermittlung und Beseitigung von Prozessengpässen.6. Parametrisches Simulationsmodell zur Feinabstimmung der Prozessaktualisierungen.7. Eine einzige Wahrheitsquelle für Echtzeitdaten und historische Daten zur Planung, Überwachung und Optimierung des Produktionsprozesses.Mehrere Erfolgskennzahlen standen in direktem Zusammenhang mit der Umsetzung dieses Projekts, z. B. eine Produktivitätssteigerung durch ein besseres Shopfloor-Management um 10 %, eine Verringerung des WIP dank verbesserter Kommunikationskanäle um 10 % oder eine Leistungssteigerung bei TPM-Aktivitäten um 50 %."Die mit Sewio RTLS ausgestattete Digital Twin Plattform hat eine ganze Reihe von Anwendungsfällen eröffnet, die wir kontinuierlich umsetzen, wobei wir mit jedem Schritt einen höheren digitalen Reifegrad erreichen, die Effizienz steigern und, was am wichtigsten ist, einen Wettbewerbsvorteil erzielen. Wir freuen uns auf weitere Erfolge in den kommenden Phasen", sagt Rastislav Ruckay, Supply Contributor bei Velux Commercial.Lesen Sie die infographics unter: https://www.sewio.net/infographics-7-ways-velux-is-using-a-real-time-location-system-in-their-production-plant/Über Sewio NetworksSewio Networks ist ein Hersteller von real-time location system (RTLS) (https://www.sewio.net/real-time-location-system-rtls-on-uwb/), die Geschäftsergebnisse für Hersteller, Lagerhäuser, Distributionszentren, OEMs und andere vorantreiben. Das Sewio-System basiert auf Ultrabreitband-Technologie (UWB). Das Leistungsangebot umfasst RTLS Studio sowie Fernverwaltungs- und Visualisierungssoftware.Es bietet Partnern und Kunden eine präzise, einfach zu integrierende, zuverlässige und vollständig skalierbare IoT-Lösung für indoor location tracking (https://www.sewio.net/indoor-location-tracking-and-positioning/), womit Unternehmen mehr Effizienz, Rentabilität und Sicherheit erreichen können. Sewio wurde 2014 gegründet und hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland und Tschechien. Sewio hat mehr als 80 Systemintegrationspartner und betreut Kunden in 45 Ländern. Zu den Kunden von Sewio gehören: Volkswagen, Toyota, Budweiser Budvar, TPCA, Skoda, ENEL.Pressekontakt:Petr PassingerSewio Networks+420 777 144 172petr.passinger@sewio.netOriginal-Content von: Sewio Networks, übermittelt durch news aktuell