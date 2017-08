Sieben Fakten zu Zucker und Ernährung

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Bonn (ots) - Die Ernährungsdebatte läuft in die falsche Richtung.Vielen Argumenten fehlt die wissenschaftliche Basis. "Da geisternregelrechte Zuckermythen durch die öffentliche Debatte. Zucker istnicht gesundheitsgefährdend, sondern als Lebensmittel Bestandteileiner ausgewogenen Ernährung", so Günter Tissen, Hauptgeschäftsführerder Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker (WVZ). Um die Diskussion zuversachlichen, fasst die WVZ die folgenden, wissenschaftlich belegtenFakten zusammen:1. Entscheidend ist die Kalorienbilanz.Wer mehr Kalorien aufnimmt, als er verbraucht, nimmt zu. Ganzgleich, woher diese Kalorien stammen. Sich bei der Diskussion umÜbergewicht auf eine Zutat zu fokussieren, macht keinen Sinn. Dennletztlich entscheidet die Kalorienbilanz über das Gewicht. Zucker istkein Dickmacher und deswegen auch kein Risikofaktor fürZivilisationskrankheiten. Wir müssen aufhören, über einzelne Zutatenzu reden. Allein der Blick auf die Kalorienbilanz kann effektiv etwasgegen Übergewicht ausrichten.2. Die Deutschen nehmen heute nicht mehr, sondern eher wenigerKalorien auf als früher.In den Jahren 1985-1989 haben Frauen im Durchschnitt pro Tag 1.838kcal aufgenommen. In den Jahren 2005-2007 waren es nur noch 1.683kcal. Ähnlich bei den Männern. Die nahmen in den Jahren 1985-1989 imDurchschnitt 2.422 kcal auf. 2005-2007 waren es nur noch 2.252kcal.(1) Doch viele Menschen bewegen sich heute weniger in Berufoder Freizeit. Deshalb geht die Deutsche Gesellschaft für Ernährung(DGE) seit einigen Jahren davon aus, dass der Energiebedarf derDeutschen gesunken ist.(2)3. Zuckerabsatz und Zuckerverzehr dürfen nicht verwechselt werden.Pro Jahr und pro Kopf werden in Deutschland 18 bis 20 KilogrammHaushaltszucker (Saccharose) verzehrt. Das zeigen Ergebnisse derNationalen Verzehrstudie II (NVS II). Zuckerabsatz ist nicht gleichZuckerverzehr. Zucker ist ein vielseitig einsetzbares Produkt aus derNatur. Er wird nicht nur als Lebensmittel verwendet, sondern kommt zueinem erheblichen Anteil auch im Non-Food-Bereich zum Einsatz. Dortwird Zucker als nachwachsender Rohstoff in derFermentationsindustrie, bei der Erzeugung von Bioethanol sowie derHerstellung chemischer Produkte genutzt.4. Die Zahngesundheit der Deutschen ist so gut wie nie zuvor.(3)In Deutschland hat sich die positive Entwicklung der letzten Jahreweiter fortgesetzt. Acht von zehn 12-jährigen Kindern (81,3 Prozent)sind heute vollkommen kariesfrei. Die Zahl der kariesfreien Gebissehat sich demnach in den Jahren 1997 bis 2014 praktisch verdoppelt.Damit steht Deutschland an der Weltspitze. Erreicht wurden dieseErfolge durch Prophylaxemaßnahmen, wie regelmäßiges Zähneputzen mitfluoridhaltiger Zahnpasta und Fissurenversiegelungen. Das zeigt: EineRegulierung des Zuckerkonsums kann nicht der richtige Ansatz sein,Karies vorzubeugen.5. Strafsteuern machen niemanden schlank.Sie helfen im Kampf gegen Übergewicht nicht weiter. So ist es lauteiner von der EU-Kommission in Auftrag gegebenen Studie(4) mehr alsfraglich, ob eine Strafsteuer auf Zucker ihr Ziel, Kalorien zusparen, erreicht. Weichen Verbraucher beispielsweise auf preiswertereVarianten eines Lebensmittels aus, werden keine Kalorien gespart.Auch die Erfahrungen aus dem Ausland - beispielsweise inFrankreich, Dänemark oder Mexiko - geben keinen Anlass zu derAnnahme, dass Steuern ein geeignetes Mittel zur Prävention vonZivilisationskrankheiten sind. Bis heute gibt es keine Antwort aufdie Frage, ob die Menschen in diesen Ländern heute tatsächlichweniger Übergewicht haben. Sicher ist nur eins: Eine Strafsteuer aufZucker - darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten(NGG) hin - würde insbesondere sozial schwache Familien treffen. Siewäre daher, so die NGG(5), diskriminierend.6. Zucker ist transparent ausgewiesen.Versteckten Zucker gibt es nicht. Zucker gehört wie Stärke zu denKohlenhydraten und wird in der Nährwerttabelle gesondert aufgeführt("davon Zucker"). Diese Angabe informiert über den"Gesamtzuckergehalt" eines Lebensmittels, unabhängig davon, ob"Zucker" bei der Zubereitung und Herstellung eines Lebensmittelszugesetzt wurde oder ob er bereits von Natur aus in anderen Zutatenenthalten ist. Die Zutatenliste gibt darüber Auskunft, ob und wenn jawelche Zuckerarten dem Produkt zugesetzt wurden.7. Zuckerreduktion ist Zuckerersatz - Macht weniger Zuckervielleicht sogar dick?Wer Zucker in festen Lebensmitteln reduziert, muss ihn durchandere Stoffe ersetzen. Die bringen auch Kalorien mit - manchmalsogar mehr als Zucker. Weniger Zucker heißt also nicht automatischweniger Kalorien. Viele Verbraucher werden getäuscht, weil sieglauben, dass sie Kalorien sparen und deshalb mehr von einemLebensmittel essen können. Macht weniger Zucker die Menschenvielleicht sogar dick?(1) Vergleich der Ernährungsberichte 1996 und 2012 der DeutschenGesellschaft für Ernährung (DGE).(2) Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), ÖsterreichischeGesellschaft für Ernährung (ÖGE), Schweizerische Gesellschaft fürErnährungsforschung (SGE), Schweizerische Vereinigung für Ernährung(SVE) (Hrsg.): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. UmschauBuchverlag, 1. Auflage, 5., korrigierter Nachdruck 2013.(3) Fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS V), Institut derDeutschen Zahnärzte, http://ots.de/mlyV3, Stand 29.08.2017.(4) ECORYS: Food taxes and their impact on competiveness in theagri-food sector; Studie im Auftrag der Europäischen Kommission, GDUnternehmen und Industrie, 12. Juli 2014: http://ots.de/vLuIw, am29.08.2017.(5) Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten: "NGG lehnt'Zuckersteuer' ab", http://ots.de/QJYRZ, Pressemitteilung vom25.8.2016, Stand 29.08.2017.Pressekontakt:Wirtschaftliche Vereinigung ZuckerEva SawadskiAm Hofgarten 853113 BonnTel.: +49 228 2285 100E-Mail: wvz-vdz@zuckerverbaende.deInternet: www.zuckerverbaende.deOriginal-Content von: WVZ Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, übermittelt durch news aktuell