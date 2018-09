Sieben Dinge, die man über eine Hyposensibilisierung wissen sollte (FOTO)

Hamburg (ots) -Seit Wochen meint es der Sommer mehr als gut mit Deutschland. EinHitzerekord jagt den nächsten. Doch was die Menschen ins Schwitzenbringt, freut die Insekten. Denn das gute und heiße Wetter stellt fürsie eine ideale Voraussetzung dar, um sich besser vermehren zukönnen. Leidtragende sind die Insektengiftallergiker. Werden sie voneiner Wespe oder Biene gestochen, kann das lebensgefährliche Folgenfür sie haben. Eine Hyposensibilisierung, auch spezifischeImmuntherapie (SIT) genannt, kann hier helfen. Folgendes gilt es zuwissen: Diese Behandlung...1) ... setzt auf KonfrontationEine Hyposensibilisierung ist ein Therapieverfahren, das beiAllergien angewendet wird. Es zielt darauf ab, den Körper mit derZeit an ein bestimmtes Allergen (in diesem Fall das Insektengift) zugewöhnen. Dafür wird dem Patienten über einen längeren Zeitraumhinweg das Insektengift verabreicht, auf das er zuvor positivgetestet wurde. Infolgedessen sollen während und nach der Therapienur noch geringe oder gar keine allergischen Beschwerden mehrauftreten. Das heißt, durch die regelmäßige Konfrontation mit demInsektengift lernt der Körper, dass ihm keine Gefahr mehr davordroht.2) ... bekämpft die UrsacheBei der SIT handelt es sich um das einzige Therapieverfahren beiAllergien, das direkt bei der Ursache ansetzt - den Allergenen unddie Reaktion des Körpers darauf. Alle anderen Behandlungsformenkönnen lediglich dazu beitragen, die Allergiesymptome zu mindern.3) ... erstreckt sich über mehrere JahreEine Hyposensibilisierung gegen Insektengift dauert mindestensdrei bis fünf Jahre. Die Dosis des Allergens wird während derTherapie schrittweise erhöht bis die Höchstdosis erreicht ist. Danacherhält der Patient diese Dosis weiterhin in regelmäßigen Abständen.4) ... kann eine Allergie verschwinden lassenDie Erfolgsaussichten einer Hyposensibilisierung sind sehr gut.Wer mit der Therapie beginnt, baut sehr schnell einen Schutz gegendas spezifische Insektengift auf. Nach der Behandlung zeigen inStudien über 90 Prozent der Insektengiftallergiker keineAllgemeinreaktionen mehr auf einen Bienen- beziehungsweiseWespenstich.5) ... bringt weitere Vorteile mit sichDer durch eine SIT erzielte Effekt hält auch nach Behandlungsendean und hilft Patienten, Ängste abzubauen und dadurch ihreLebensqualität spürbar zu verbessern.6) ... zählt zu den KrankenkassenleistungenWie viel eine Hyposensibilisierung kostet, hängt immer vomkonkreten Einzelfall und Faktoren wie zum Beispiel dem verwendetenPräparat ab. Fest steht jedoch, dass die Krankenkassen die Kosten derTherapie übernehmen, sofern die Diagnose durch einen Arzt erfolgtist.7) ... ist nicht nur etwas für ErwachseneEine SIT ist vor allem für Allergiker geeignet, bei deneninnerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten nach Kontakt mit demAllergen eine allergische Reaktion eintritt. Die Behandlung kannnicht nur bei Erwachsenen erfolgen. Auch Kinder ab fünf Jahren könneneine Hyposensibilisierung erhalten.Weitere Informationen zur Feststellung und Behandlung vonInsektengiftallergien gibt es unter www.insektengiftallergie.de. DieInitiative Insektengiftallergie bietet Patienten, Angehörigen undInteressierten Informationen rund um Allergien auf Stiche von Wespen,Bienen, Hornissen und Hummeln. Ziel der Initiative ist die Aufklärungder Bevölkerung über die Gefahren von Insektenstichen, die Auslösersowie die Behandlung der daraus resultierenden Allergie.Pressekontakt:fischerAppelt, relations GmbHAileen Apitzaileen.apitz@fischerappelt.deTel.: +49-40-899699-327Original-Content von: ALK-Abelló Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuell