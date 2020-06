Unterföhring (ots) - 3. Juni 2020. Sie wollen ganz sicher nicht nur spielen. Sie wollen gewinnen. Jede. Einzeln. Sylvie Meis und Lilly Becker lassen keinen Zweifel daran: Bei "Schlag den Star" am 6. Juni auf ProSieben treten die holländischen Ballköniginnen live gegeneinander an. Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigen Sylvie und Lilly bereits, wie sie sich auf das Duell vorbereiten und ihrer jeweiligen Gegnerin keine Chance lassen wollen. Das sorgt bei Fans und Kollegen für Vorfreude: "Geil!" kommentiert Ruth Moschner Sylvies Kampfansage auf der Social-Media-Plattform. Rebecca Mir weiß auch schon, was sie am Samstagabend tun wird: "Oooomg ... das muss ich sehen", kündigt sie an. Moderator Elton bereitet sich auf ein Duell auf Augenhöhe vor: "Ich habe Angst!!!" kommentiert er unter Lilly Beckers Kampfansage ironisch. Bei einer alles andere als repräsentativen Umfrage unter den ProSieben-Twitter-User gaben insgesamt 904 Personen eine klare Prognose ab: 68 Prozent von ihnen sehen Sylvie Meis als Gewinnerin der 51. Ausgabe von "Schlag den Star". Lilly Becker geht mit 32 Prozent der Stimmen ins Rennen. Für musikalische Unterstützung sorgt am Samstag #FreeESC-Gewinner Nico Santos mit seinem Gewinnersong "Like I Love You"."Schlag den Star", am Samstag, 6. Juni 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR Show & Comedy Nathalie Galina Tel. +49 89 9507-1186 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingKathrin Baumann Tel. +49 89 9507-1170 Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4612788 OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell