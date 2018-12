Sie werden enteignet – nach und nach: Der große Plan

Als der Euro 1999 eingeführt wurde, habe ich das Gerede von der stabilen Währung, die er angeblich werden sollte, nie geglaubt. Ein Blick auf den Goldpreis zeigt, dass ich mit dieser Einschätzung gar nicht so falsch lag. In Gold bewertet hat sich der Wert des Euros in den Jahren seiner Existenz glatt gedrittelt.

Als das Euro-Bargeld drei Jahre später in Umlauf kam, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.