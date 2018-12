München (ots) - Olli Dittrich und Wigald Boning sorgten schon inder legendären Comedy-Show "Samstag Nacht" für Furore, bevor sie alsschräges Musikduo "Die Doofen" mit ihrem Song "Mief!" Mitte der1990er Jahre einen echten Hit landeten. Dass sie auch Spaß anwitzigen Fragen und schlauen Antworten haben, wollen die beidenKomiker am Mittwoch bei ihrem Schlagabtausch in Kai PflaumesQuizshow-Studio beweisen.Zum Start der neuen "Wer weiß denn sowas?"-Woche treten dieSchauspieler Moritz Bleibtreu und Ben Becker an der Seite derTeamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton gegeneinander an, ummöglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen.Am Dienstag macht sich eine grandiose Mutter-Tochter-Paarungdaran, die richtigen Antworten auf überraschende Fragen aus zwölfKategorien zu erraten. Die Schauspielerinnen Anna Thalbach undKatharina Thalbach müssen dazu Fragen wie diese richtig beantworten:Welcher Fehleinschätzung zum Trotz wurde Christoph Kolumbus zueinem der größten Seefahrer der Geschichte?a) Er glaubte, die Erde hätte die Form einer Birne.b) Er dachte, jenseits der Azoren würde ihm nur die Strömungreichen.c) Er war der Überzeugung, von Osten nach Westen bergab zu segeln.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 17. bis 21. Dezember 2018 imÜberblick:Montag, 17. Dezember - die Schauspieler Moritz Bleibtreu und BenBeckerDienstag, 18. Dezember - die Schauspielerinnen Anna Thalbach undKatharina ThalbachMittwoch, 19. Dezember - die Comedians Olli Dittrich und WigaldBoningDonnerstag, 20. Dezember - WintersportFreitag, 21. Dezember - Wintersport"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.dePressekontaktAgnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell