"Sie sprechen im Wissen und handeln im Glauben", so Kai Blasberg über Marktforscher / Ein "Faszinosum" begegnet Thomas Koch / Klingt erneut nach Schlagabtausch, ist aber keiner. Unbedingt Reinhören! (FOTO)

München (ots) -Sie wollten eigentlich nie über das Thema Marktforschung sprechen,niemals in ihrem ganzen Leben, das haben sie sich einst geschworenund erst recht nicht in ihrem hauseigenen Podcast - unsere zweiHerren mit Hund. Und tun es in der neuen Folge dann doch...Kai Blasberg und Thomas Koch sind gleichermaßen überzeugt, dassMarktforschung für gewöhnlich der natürliche Fressfeind für kreativesArbeiten aller Art ist.Aber die beiden Medien-Koryphäen gehen hoch erhobenen Hauptes aufdie sperrige Gemengelage aus Zahlen, Daten, Fakten zu undversprechen, dass auch diese Podcast-Folge zu einem reinen Hörgenusswird, denn die beiden können alles, aber nicht langweilig.Die Arbeitsgemeinschaft Blasberg-Koch hockt sich also vor dieMikrofone, widmen sich den ganz validen Messinstrumenten und legenlos mit einer neuen Folge von "Zwei Herren mit Hund" präsentiert vonW&V.Jetzt reinhören. Auf iTunes, Spotify und Soundcloud:www.soundcloud.com/zwei_herren_mit_hund