Erfurt (ots) - Die Glücksbärchis sind wieder zurück! Diesmal sindsogar ihre Cousinen und Cousins mit dabei, wenn es heißt, anderen zuhelfen, füreinander da zu sein, miteinander zu teilen, Neues zulernen und großartige Abenteuer zu erleben. Zu sehen sind die 12neuen Folgen der zauberhaften Animationsserie ab 11. Juni täglich um18:15 Uhr bei KiKA.Die Cousinen und Cousins der Glücksbärchis, Mutherz Löwe, KlugherzWaschbär, Großherz Eli und Knuddelherz Pingu sind froh, wieder zurückim Wolkenland zu sein. Und sie sind mit vollem Einsatz bei der Sache,wenn es darum geht, Kümmerherzen einzusammeln, ohne die dasidyllische Wolkenland verschwinden würde. Leider verhalten sich dieCousins recht tollpatschig und richten überall kleine Schäden an, wasden Glücksbärchis Sorgen bereitet. Doch dann wendet sich das Blattund völlig unerwartet werden sie gebraucht - und zwar dringend.Bekannt sind die Bärchis in Deutschland seit den 1980er-Jahren.Ihre Fernsehserie hat Kultstatus und erfreut sich großer Beliebtheit.Jede Figur hat ihre eigene Farbe und ihr eigenes Symbol auf demBauch. Mit ihren individuellen Talenten sind die Glücksbärchis zurStelle, wenn jemand in Schwierigkeiten ist und Hilfe benötigt.Diesmal gilt das ganz besonders für die Cousinen und Cousins.Die Premiere der neuen Staffel "Glücksbärchis & Co." (KiKA)startet am 11. Juni um 18:15 Uhr und ist täglich bei KiKA zu sehen.Produziert wurde die Animationsserie von American GreetingsProperties. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Corinna Schier.Weitere Informationen, Fotos und Texte sowie einen detailliertenProgrammüberblick finden Sie in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de.Registrierte Nutzer finden in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de im Bereich "Presse Plus" eine Folge zur Ansicht.