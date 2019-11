"Sie lügt mich an, damit ich glücklich sein kann"/ Spot der Deutschen Aids-Stiftung zum Welt-Aids-Tag

Bonn (ots) - Mit einem Spot zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember macht die DeutscheAIDS-Stiftung auf die Situation von Kindern HIV-positiver Eltern aufmerksam. Der30-Sekunden-Film läuft ab sofort bei privaten und öffentlich-rechtlichenSendern."Kinder HIV-positiver Eltern geraten leicht aus dem Blick", sagt KristelDegener, Vorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung. "Dabei haben siemeist feine Sensoren und spüren recht früh, dass etwas anders ist." HIV sei inbetroffenen Familien ein sensibles Thema, das oft verschwiegen werde. Rat undHilfe für die Eltern seien wichtig. Besonders bei der Frage wann und wie sie mitihren Kindern reden können - über ihre eigene HIV-Infektion oder die der Kinder.Die Deutsche AIDS-Stiftung fördert deshalb bundesweit Projekte vonBeratungsstellen. Außerdem hilft sie Familien in finanziellen Notsituationen."Große finanzielle Sorgen, die zu Diskriminierung und gesundheitlichenEinschränkungen dazukommen, sind auch für die Kinder direkt spürbar.", soKristel Degener. Im Jahr 2019 hat die Stiftung bisher schon mit 69.000 Eurobetroffene Familien und Projekte für Eltern und Kinder unterstützt. Dazu kommenerfahrungsgemäß noch viele Hilfsanfragen zur Weihnachtszeit. Die Stiftung hatdazu schon vor 15 Jahren einen Weihnachtshilfe-Fonds für bedürftige Familieneingerichtet.Den diesjährigen Spot hat XIMPIX Kreativagentur aus Hannover entwickelt undproduziert. Die Idee dazu hatte ein 9-jähriges Mädchen, das sich mit ihrerMutter als Protagonistin zur Verfügung stellte. "Wir bewundern dieses Mädchen.Sie hat auf wunderbare Weise gezeigt, dass Solidarität mit HIV-positivenMenschen jeder kann", sagt Kristel Degener. "Auch wenn man selbst nichtHIV-positiv ist oder betroffene Eltern hat."Link zum Spot: https://youtu.be/pTdsTo84S2YText des Spots:Weißt du was? Meine Mama ist die allerbeste Mama auf der Welt. Sie hat dieschönsten Haare. Und hat ganz helle Haut wie Seide. Sie hat so viel Energie undist einfach immer glücklich.Aber: In Wirklichkeit sagt meine Mama nicht die Wahrheit. Sie lügt mich an,damit ich glücklich sein kann. Sie lächelt für mich, damit ich lachen kann.Für die Welt ist meine Mama nur ein Mensch. Aber für mich ist meine Mama dieWelt. Meine Mama hat HIV.Pressekontakt:Pressestelle der Deutschen AIDS-StiftungDr. Volker Mertens (Pressesprecher)Andrea Babar (Öffentlichkeitsarbeit)Telefon: 0228 60469-31 und -37Fax: 0228 60469-99E-Mail: volker.mertens@aids-stiftung.deMünsterstraße 1853111 Bonnwww.aids-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuell