Sie ist da - die E-Vergabe! / Die neue Gesetzeslage zur Auftragsvergabe hält gerade kleinere Kommunen in Atem / Wer rechtssicher ausschreiben will, braucht Fach-Know-how (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Bund, Länder, Kommunen - schlichtweg jeder öffentlicheAuftraggeber ist spätestens seit dem 19. Oktober gehalten,Ausschreibungen in elektronischer Form abzuwickeln, wenn sie eingewisses Volumen überschreiten. Und Schritt zwei steht unmittelbarbevor: Am 1. Januar 2019 gibt es auch für größtenteilsunterschwellige, also Aufträge, die bestimmte Volumina nichtüberschreiten, eine unumkehrbare Deadline. Denn dann müssenAuftraggeber nämlich auch im Unterschwellenbereich zumindest in derLage sein, Teilnahmeanträge und Angebote in elektronischer Form zuakzeptieren. Spätestens zu diesem Zeitpunkt also werden auch kleinereKommunen von vergaberechtlichen Vorgaben eingeholt.Und das ist gut so.Die Reform war überfälligDenn viel zu oft dauerten analoge Vergabeverfahren zu lange,bitter nötige Bau-, oder Um- oder Ausbaupläne zogen sichunverhältnismäßig in die Länge, und nicht zuletzt, sie waren äußerstfehleranfällig. Doch von Euphorie über die längst fällige Reform desVergaberechts ist gerade bei kleineren Kommunen nichts zu merken."Vergabeverfahren sind komplex und bergen ein hohes Prozessrisiko",sagt Dr. jur. Julia Spiekermann, juristische Beraterin beiVergabeverfahren in der Düsseldorfer Micus Strategieberatung.Der 1. Januar 2019 sollte also bei allen öffentlichenAuftraggebern extra fett im Kalender markiert sein.Der Teufel steckt in jedem DetailDoch davon sind gerade kleinere kommunale Auftraggeber nachAuffassung von Julia Spiekermann weit entfernt. "Es gibt 20 bis 30öffentliche Vergabeplattformen, die alle anders bedient undverstanden werden müssen. Der Teufel steckt in jedem Detail. WerdenFristen verpasst, Anbieter nicht rechtzeitig informiert oder Anbieterungleich behandelt, drohen hohe Strafen - und das Verfahren muss neuaufgesetzt werden." Das Risiko, Fehler zu machen und das vorgegebenezeitliche und finanzielle Raster zu sprengen, ist hoch. Gerade inVerfahren mit mehreren ausschreibenden Stellen oder bei Vergaben, indenen viele Bieter erwartet werden, verlieren die ausschreibendenStellen oft den Überblick. Denn gerade für die Sachbearbeiter inkleineren Kommunen ist die Auftragsvergabe ja nur ein Aufgabenfeldunter vielen", erklärt die Juristin.Für Kommunen eine enorme LastDie Erfahrungen von Micus aus mittlerweile über 30 erfolgreichdurchgeführten Vergabeverfahren zeigen: Eine fachliche-inhaltlicheAnleitung der Vergabestellen und die juristisch korrekte,gerichtsfeste Durchführung von Vergabeverfahren nimmt den Kommuneneine enorme Last von den Schultern. Gerade jetzt, in derÜbergangsphase zur digitalen Vergabe, ist die Unsicherheit groß,welche Ausschreibungen noch analog, oder welche fachlichen Leistungendaraus noch in Papierform abgewickelt werden dürfen. "Wir helfenKommunen, wo wir können, die Fachkompetenz aufzubauen und Verfahrenim Sinne der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger inhaltlichkompetent und rechtssicher abzuwickeln", so die Vergabe-ExpertinJulia Spiekermann.Pressekontakt:Dr. Julia SpiekermannMICUS Strategieberatung GmbHPempelforter Str. 5040211 DüsseldorfTel.: 0211/49769111Email: spiekermann@micus-duesseldorf.deOriginal-Content von: MICUS Strategieberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell