"Sie ist die Grande Dame dieser Staffel!" Münchener Kosmetikerin Gabriele (78) kämpft um ein Ticket für das Finale von "The Voice Senior" - am Sonntag um 20:15 Uhr in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -"Sie ist die Grande Dame dieser Staffel", sagt Sasha anerkennend."Wenn ich Dich sehe, denke ich mir: Du musst doch Zeit Deines Lebensein großer Star gewesen sein", meint Yvonne Catterfeld. Die Coachesvon "The Voice Senior" sind begeistert von Gabriele. Die Kosmetikerinaus München steht bei "The Voice Senior" in SAT.1 mit 78 Jahren zumersten Mal auf einer ganz großen Bühne. Sie will bei den "Sing-Offs"von "The Voice Senior" unbedingt ein Ticket für die Finalshow lösen.Aber jeder Coach darf nur zwei von jeweils fünf Talenten in das großeFinale schicken. Gabriele geht mit der deutschen Version von "MoonRiver" ins Rennen. "Ich finde den Song auf Deutsch ein bisschenschnulzig", sagt die charismatische Seniorin. "Aber jetzt geht es umsGanze: Diesen Song mache ich zu meinem Song!" Kann Gabriele ihrenCoach Sasha überzeugen?SAT.1 zeigt die dritte Ausgabe von "The Voice Senior" am Sonntag,30.12., um 20:15 Uhr.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell