"Sie haben mich genauso vermisst wie ich Sie." / Die erste Folge der "Grill den Henssler"-Neuauflage am 5. Mai um 20:15 Uhr bei VOX

In pinker Kochjacke, unter tosendem Applaus und miteinem energiegeladenen Sprung auf die Küchenzeile des neuen Studiosist Steffen Henssler zurück bei VOX! "Ich merke schon: Sie haben michgenauso vermisst wie ich Sie", ruft der Koch-King dem begeistertenPublikum in der ersten Folge der frischen Staffel "Grill denHenssler" am Sonntag (5. Mai um 20:15 Uhr bei VOX) entgegen. Auch dieneue Moderatorin Annie Hoffmann bemerkt, wie viel Steffen Hensslersein Comeback bedeutet: "Es sah so aus, als hättest du ein bisschenPipi in den Augen." Dann begrüßt sie die prominenten HobbyköcheStar-Designer Guido Maria Kretschmer, Profitänzerin Oana Nechiti undComedian Mario Barth, die Steffen Henssler mit Hilfe von Koch-CoachJuan Amador in Grund und Boden kochen wollen. Doch dafür gilt es, dasneue Jury-Trio Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach imGenusshimmel schwelgen zu lassen. Welcher Promi ein wahresLuxusgericht mitbringt, wieso Guido Maria Kretschmer ein Bild seinerGroßmutter aufstellt und warum Mario Barth merklich erschlankt ist,erfahren die VOX-Zuschauer in der ersten von vier neuen Folgen "Grillden Henssler".Zwischen Pracht-Produkten und Polenta-Problematik Mit ihrerVorspeise "Polenta Muffin mit Kaisergranat und Jakobsmuschel" bringtOana Nechiti den Koch-King erst einmal ins Staunen. "Das ist jawirklich top hier. Kaisergranat, Jakobsmuscheln - haben wir mehr Geldals früher?", fragt Steffen Henssler mit einem schelmischen Grinsen.Aber auch Christian Rach fällt später bei der Bewertung des Gerichtsauf: "Lauter Luxusprodukte - großartig!" Doch bis die Vorspeisewirklich auf den Tellern der Juroren landet, hat Steffen Henssler vorallem mit dem "Polenta Muffin" zu kämpfen: "Machst du die Polentaheiß oder machst du sie kalt?", will er von Oana Nechiti wissen. DieProfitänzerin antwortet schlagfertig: "Ich mache sie mit Spaß undFreude." Und so muss der Hamburger Starkoch wie so oft improvisieren- mit Erfolg? Reiner Calmund befindet jedenfalls: "Ich bin von beidenTellern eigentlich absolut begeistert. Ich klammere nur die Polentaaus, da bin ich kein Freund von." Und Mirja Boes frotzeltunterdessen: "Es ist total lecker. Ich hab allerdings auch seit dreiWochen nichts gegessen - extra, um mich auf die Sendungvorzubereiten.""Zu fett fürs Fernsehen" Bei der Zubereitung der Hauptspeiseerzählt Mario Barth, dass er privat sogar häufig hinter dem Herd zufinden ist: "Wenn ich zu Hause bin, dann koche ich immer und benutzemeine Küche täglich." Moderatorin Annie Hoffmann fällt dabei sofortauf, dass der Comedian sichtlich abgespeckt hat und will wissen, wiees dazu kam. "Ich habe abgenommen, weil meine Freundin gesagt hat,dass ich sonst zu fett fürs Fernsehen bin", entgegnet der 46-Jährigelachend und berichtet dann, wie er die Kilos zum Schmelzen gebrachthat: "Ich bin viel auf Tour gewesen, hatte viel Stress, aber ichmache auch viel Sport. Ich komme aus Kreuzberg, also mache ichKampfsport - wirklich." Ob er mit einer Kampfsporttechnik auch seineHauptspeise angerichtet hat? Jurorin Mirja Boes befindet bei ihrerVerkostung jedenfalls: "Der eine Teller sieht aus, als wäre er vonWeitem arrangiert worden."Großmutters RezeptIm letzten Gang ("Mandelcreme à la Otilie mit Weinschaum) lässtGuido Maria Kretschmer die VOX-Zuschauer an seiner Familiengeschichteteilhaben. Denn um Steffen Henssler im Koch-Battle zu besiegen, hater sich bei seiner "Grill den Henssler"-Premiere etwas Besonderesausgedacht. "Das ist ein Dessert, das meine Großmutter aus Schlesienmitgebracht hat. Es ist also ein richtiges Familiending", erklärt derStar-Designer seine Nachspeise und weiter: "Ich mache das Dessertimmer an Heiligabend. Meine Gäste lieben es sehr." Nicht nur, dass erdas Rezept aus dem Effeff beherrscht, Guido Maria Kretschmer hat auchein Bild seiner Großmutter Otilie mitgebracht, das er liebevoll aufseinem Küchentresen drapiert und ins Schwärmen gerät: "Das war meineschlesische Oma, die sehr gescheit war und die ich sehr geliebt habe.Sie hat mir ein großes Talent mitgegeben, denn meine Großmutterliebte Poesie und konnte extrem viele Gedichte auswendig aufsagen.Und dieses 'Gen' habe ich von ihr geerbt." Und bevor es schließlichan die Jurybewertung seiner Nachspeise nach Großmutters Rezept geht,witzelt Guido Maria Kretschmer noch: "Da hängt jetzt die ganzeFamilienehre von ab."Wie darüber hinaus eine von Guido Maria Kretschmer designteKochjacke für Steffen Henssler aussehen würde und wer den Wettkampfam Herd für sich entscheiden kann, sehen die VOX-Zuschauer in derersten von vier Folgen der "Grill den Henssler"-Neuauflage amSonntag, den 5. Mai 2019, um 20:15 Uhr.Auf dem offiziellen Instagram-Account und der offiziellenFacebook-Seite von "Grill den Henssler" gibt es außerdem exklusiveEinblicke in die beliebte Koch-Show.Twitter: #GrilldenHensslerDie Gerichte der Promis:Oana Nechiti (31), ProfitänzerinPolenta-Muffin mit Kaisergranat und JakobsmuschelMario Barth (46), Comedian"Io Kinipopo Kreuzberger Art" Boulette mit Kartoffel und KohlrabiGuido Maria Kretschmer (53), Star-Designer Mandelcreme à la Otiliemit WeinschaumKoch-King:Steffen HensslerKoch-Coach:Juan AmadorDie "Grill den Henssler"-Jury:Reiner Calmund Mirja Boes Christian RachModeration:Annie HoffmannDarum geht es bei "Grill den Henssler":Weiterhin gilt es für drei hochmotivierte Stars, Steffen Hensslerim hitzigen Koch-Battle den Garaus zu machen. Wer nach Impro-Gang,Vorspeise, Hauptspeise und Dessert die meisten Punkte absahnt unddamit auch ein Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das neue"Grill den Henssler"-Jury-Trio um Reiner Calmund, Christian Rach undMirja Boes. Mit geballter Kompetenz, Schlagfertigkeit und dem Sinnfür erstklassige Gerichte verlangt die knallharte Jury nicht nur denprominenten Hobby-Köchen, sondern auch Steffen Henssler Qualität aufhöchstem Niveau ab. Und während in der Show wieder Töpfe undEmotionen überkochen, führt Moderatorin Annie Hoffmann durch dasGeschehen am Herd. 