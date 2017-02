Sie haben Post! - Darum sollten Sie einen Blick riskieren (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Prospekte mit angeblichen Super-Schnäppchen der Supermärkte,Kreditangebote von diversen Banken oder andere Werbepost - wenn manseinen Briefkasten öffnet, ist er ganz oft voll mit Zeug, dasmeistens direkt im Papiermüll landet. In den nächsten Tagen (bis13.03.) sollten Sie allerdings mal etwas genauer hinschauen. HelkeMichael verrät uns, worauf Sie unbedingt ein Auge haben sollten.Sprecherin: Achten Sie dieser Tage auf Post von der DeutschenRentenversicherung Bund. Das Logo mit dem kleinen roten Briefumschlagverrät Ihnen, dass es um etwas wirklich Wichtiges geht, denn:O-Ton 1 (Dr. Dirk von der Heide, 0:12 Min.): "Jetzt im Frühjahrsteht nach sechs Jahren auch wieder die Sozialwahl an. Dafürverschicken wir derzeit 30 Millionen Briefe mit der sogenanntenWahlvorankündigung, damit Sie sich rechtzeitig über die Sozialwahlinformieren können."Sprecherin: So Dirk von der Heide von der DeutschenRentenversicherung Bund und er erklärt, worum es genau geht.O-Ton 2 (Dr. Dirk von der Heide, 0:15 Min.): "Bei der Sozialwahlwerden die Mitglieder der Vertreterversammlung gewählt. Und zwarwählen die Versicherten Vertreter sozusagen aus ihrer Mitte. DieKandidaten sind selbst Versicherte, die diese Arbeit dannehrenamtlich machen und über die wichtigen Fragen bei derRentenversicherung entscheiden."Sprecherin: Vereinfacht gesagt: Sie wachen über das eingezahlteGeld.O-Ton 3 (Dr. Dirk von der Heide, 0:18 Min.): "Beispielsweiseverabschieden sie den Haushalt und entscheiden damit, wie dieBeiträge verwendet werden. Und sie kontrollieren die Verwaltung, etwaob die Beiträge ordnungsgemäß ausgegeben wurden. Das Prinzip ist dannganz einfach: Wer Beiträge zahlt, der soll auch ein Mitspracherechthaben, was mit seinen Beiträgen passiert."Sprecherin: Gewählt wird allerdings erst später.O-Ton 4 (Dr. Dirk von der Heide, 0:24 Min.): "Ab dem 25. Aprilbekommen Sie ein zweites Mal Post von uns. Dann werden nämlich dieWahlunterlagen verschickt. Sie brauchen dann einfach nur Ihr Kreuzmachen und Ihren Stimmzettel kostenlos an uns zurückschicken. Dieüber 100.000 Briefkästen der Deutschen Post sind sozusagen dieWahlurnen. Un d ganz wichtig ist auch: bis zum 31. Mai müssen dieStimmen abgegeben sein. Achten Sie also in nächster Zeit auf Post vonuns."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie sich näher über die Kandidaten bzw. Listen, ihreProgramme und Ziele informieren wollen - es gibt eine Broschüre "DieListen stellen sich vor", die Sie kostenlos anfordern können.Ansonsten gibt's natürlich auch jede Menge Infos zur Wahl im Netz.Schauen Sie einfach mal auf www.sozialwahl.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeideTel.: 030 865 89178Fax: 030 865 27379Mail: Pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell