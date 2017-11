Sie haben den Hut! (FOTO)

Bremen (ots) -APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft verabschiedet 160Absolventinnen und Absolventen der Bachelor- und Master-Studiengänge2017.In diesem Jahr haben insgesamt 160 Bachelor- undMaster-Studierenden ihren Abschluss an der APOLLON Hochschule derGesundheitswirtschaft erlangt. Das traditionelle Hütewerfen zumStudienabschluss ist das "Motiv" vieler APOLLON Studierenden. Knapp90 von ihnen erfüllten sich diesen Traum am Samstag, 11. November2017, in Bremen. Zusammen mit Freunden, Familie und Kommilitonenzelebrierten sie ihren Fernstudienabschluss an der APOLLON Hochschuleder Gesundheitswirtschaft. Die feierliche Verabschiedung samtUrkundenübergabe fand in diesem Jahr im Dorint Park Hotel Bremenstatt.Hochschulpräsidentin Prof. Dr. Johanne Pundt MPH würdigte dasDurchhaltevermögen, den Fleiß und Biss der Absolventinnen undAbsolventen, bevor sie ihnen - gemeinsam mit den jeweiligenStudiengangsleitern - die Abschlussurkunde überreichte: "Sie habeneine Zeit harter Arbeit und enormen Engagements hinter sich - und nunernten Sie die Früchte Ihrer Leistung. Während Ihres Fernstudiumshaben Sie bewiesen, welchen Willen Sie an den Tag legen. Zusammen mitdem erworbenen Know-how bereichern Sie nun die Gesundheits- undSozialwirtschaft und wir wünschen Ihnen weiterhin Erfolg für die vorIhnen liegende berufliche Zukunft."Das Grußwort richtete in diesem Jahr Christopher Floßbach an dieAbsolventen. Der 30-Jährige ist Unternehmensberater und hat denBachelor (B. A.) sowie Master (M. A.) "Gesundheitsökonomie" bereitsvor einiger Zeit an der APOLLON Hochschule studiert. "Mit demAbschluss in der Tasche blickt es sich freudig in die Zukunft - dieman motiviert angeht, Gelerntes nun engagiert in die Praxis umsetzt.Aber: Es bleibt Arbeit und davon sollte sich niemand entmutigenlassen. Das Handwerkszeug haben Sie jetzt in der Tasche, wenden Siees an", spornte er die diesjährigen APOLLON Absolventen an.Während ihres Fernstudiums wurde sie häufig gefragt, ob sich dasdenn alles lohne, berichtete Anna Christina Hörster in ihrerAbschlussrede den Kommilitonen. "Das impliziert meist die Frage nachmehr Geld oder einem höher gestellten Job nach dem Studium", so diefrischgebackene Master-Absolventin. "Lohnt es sich? Nun, da sind zumBeispiel die Erfahrungen in der Familie und die belustigten Kinder,die feststellen, dass Mama ein Update in Mathe-Basics benötigt. Dazugibt es Erfahrungen im Arbeitsleben, wo beispielsweise Vorgesetzteverwundert über das flüssige Wirtschaftsvokabular der Mitarbeiterinsind. Und dann ist da die tiefe Befriedigung darüber, eineHerausforderung angenommen und erfolgreich geschafft zu haben. Dashat alles nichts mit Geld zu tun - lohnt sich aber alles ungemein!"Insgesamt haben 725 Bachelor- und Master-Absolventen seit Gründungder APOLLON Hochschule ihren Abschluss erlangt. Hinzu kommen rund1.570 Absolventen der sogenannten Zertifikatskurse, die speziellesKnow-how in kompakteren Einheiten vermitteln.Rückblick 9. APOLLON Symposium der GesundheitswirtschaftEinen Tag vor der Absolventenfeier fand das 9. APOLLON Symposiumder Gesundheitswirtschaft ebenfalls in Bremen statt. Rund 220Teilnehmer aus ganz Deutschland reisten in die Hansestadt undtauschten sich einen Tag über "Diversität und gesundheitlicheChancengleichheit" aus. In Impulsreferaten und Foren wurde dasSymposiums-Thema von versierten Experten beleuchtet und diskutiert.Der APOLLON Studienpreis wurde bereits zum dritten Mal im Rahmendes Symposiums für herausragende Bachelor- und Master-Thesenverliehen. Die Preisträger Kilian Solty (Bachelor) und MarcusSchneider (Master) erhielten die Auszeichnung - und damit je einKarriercoaching - für ihre Arbeiten zum Thema "DieKörperfettbestimmung - Ein Methodenvergleich unter ökonomischerBetrachtung (Solty) und "Umsetzung und Auswirkung der Spezialisiertenambulanten Palliativversorgung (SAPV)" (Schneider). Der APOLLONStudienpreis wurde dieses Jahr gestiftet von der DocMorris N.V.Vorstandsmitglied Prof. Dr. Christian Franken war persönlich vor Ortund überreichte die Preise.Das nächste APOLLON Symposium der Gesundheitswirtschaft findet am16. November 2018 in Bremen statt.Weitere Informationen über die APOLLON Hochschule:www.apollon-hochschule.dePressekontakt:textpr+, Yvonne Paeßler, Tel. 0421 565 17-24, paessler@textpr.comOriginal-Content von: APOLLON Hochschule, übermittelt durch news aktuell