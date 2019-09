SideChef und Home Connect schließen sich zusammen, um Besitzern von smarten Küchen Tausende von neuen Rezepten zu bieten

Besitzer von Home Connect ausgerüsteten Geräten können jetzt aufdie ganzheitliche Kochplattform zugreifen, um alle Rezepte zuentdecken, Mahlzeiten zu planen sowie Lebensmittel- und KochbedarfeinzukaufenSan Francisco (ots/PRNewswire) - SideChef, die allumfassendePlattform für das Kochen zu Hause, und Home Connect gaben heute dieIntegration ihrer Technologien bekannt, wodurch Benutzer ihreKüchengeräte von ihren Smart Devices aus über die SideChef-Plattformsteuern und kontrollieren können. Mit dieser Integration gehörenBosch, Thermador, Siemens, Neff und Gaggenau zu den Gerätemarken, diejetzt über SideChef-Konnektivität verfügen. Besitzern von HomeConnect ausgerüsteten Geräten steht nun ein einfacher Zugriff auf15.000 Schritt-für-Schritt-Rezepte, Menüplanungsfunktionen,Einkaufslistenerstellung, Lebensmittellieferung undRezeptpersonalisierung in einer komfortablen Anwendung zur Verfügung.Das charakteristische "intelligente Rezept"-Format von SideChefgewährleistet unabhängig vom Kenntnisstand ein einheitliches,einfaches und erfolgreiches Kocherlebnis für Benutzer. Wenn einHobbykoch die von SideChef empfohlenen Rezepte mit seinenBosch-Geräten und Home Connect verwendet, sendet die Anwendungautomatisch eine Kochanleitung an das/die entsprechende(n) Gerät(e).Dadurch brauchen die Hobbyköche Zeit, Temperatur und Kochmodus nichtmehr manuell einstellen, sondern können sich auf das Rezeptkonzentrieren. Gerätebesitzer mit Home Connect haben nun auch Zugriffauf die umfangreichen Rezeptinhalte von SideChef, die vonLebensmittel-Fachleuten erstellt werden, darunter 300 beliebteFood-Blogger, Köche und Marken."Unsere Partnerschaft mit Home Connect bringt SideChef einenSchritt näher an die Bereitstellung einer universellen Plattform füralle Hobbyköche, die das gesamte Kocherlebnis verbindet - von derEntdeckung über die Menüplanung, den Einkauf bis hin zum Kochen",sagte SideChef-Gründer und CEO Kevin Yu. "Kochen soll Spaß machen. Zuviele Leute sind durch die Zeit und den Aufwand, den es braucht, umzu Hause zu planen, einzukaufen und zu kochen, abgeschreckt. DiesePartnerschaft ist der jüngste Schritt in unserem Bestreben, dasKochen für alle freudiger und angenehmer zu gestalten.""Durch das offene Home Connect Ecosystem wollen wir unserenNutzern mit unseren Haushaltsgeräten das beste Verbrauchererlebnisbieten. Unsere Partnerschaft mit SideChef gibt Home-Connect-NutzernZugang zu einer Plattform, die digitale Dienste über die gesamteKochzeit anbietet", sagt Daniel Johannisborg, Head of Home ConnectEcosystem bei BSH Home Appliances. "Unser offenes Ecosystem, als Teilder Strategie Hardware+ von BSH, gibt uns die Möglichkeit, mitPlattformen wie SideChef zusammenzuarbeiten, um weitere spannende undwertschöpfende digitale Dienste in das Zuhause zu bringen."SideChef lässt sich auch in intelligente Küchentechnologie vonMarken wie GE Appliances und LG integrieren. Insgesamt lässt sich diePlattform nun mit mehr als 100 angeschlossenen Geräten integrieren.SideChef besitzt zudem In-App-Integrationen mit Amazon Fresh für eineschnelle und einfache Lieferung von Lebensmitteln und Amazon Alexaund Google Home Hub-Geräten für sprachgesteuertes, geführtes Kochen.Informationen zu SideChefSideChef ist eine allumfassende Plattform für das Kochen zu Hause,die mit handfreier Sprachsteuerung, Schritt-für-Schritt-Fotos,How-to-Videos und eingebauten Timern über 15.000 interaktiveintelligente Rezepte mit Rezeptanleitungen liefert. SideChef bietetin-App-Mahlzeitenplanung, Lebensmittellieferung sowie SmartKitchen-Konnektivität.SideChef ist kostenlos für iOS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2575098-1&h=1817144756&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2575098-1%26h%3D1892460570%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2446342-1%2526h%253D1558840949%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fitunes.apple.com%25252Fus%25252Fartist%25252Fsidechef%25252Fid886076103%2526a%253DiOS%26a%3DiOS&a=iOS)-und Android (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2575098-1&h=702402509&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2575098-1%26h%3D1849606131%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2446342-1%2526h%253D2411571280%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fplay.google.com%25252Fstore%25252Fapps%25252Fdetails%25253Fid%25253Dcom.sidechef.sidechef%2526a%253DAndroid%26a%3DAndroid&a=Android)-Geräte erhältlich. Die SideChef-App hat die Zubereitung von bereits über2,5 Millionen Speisen in heimischen Küchen rund um den Globusinspiriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.SideChef.com.Informationen zu Home ConnectHome Connect ist die weltweit erste Lösung, mit der Hausgeräteverschiedener Marken wie Bosch, Thermador, Siemens, Neff und Gaggenaumit einer einzigen App gesteuert werden können. Das System ist alsoffene Plattform konzipiert, die sich ständig weiterentwickeln wird,um ein wachsendes Spektrum an Dienstleistungen abzudecken. Die HomeConnect API hat es über 40 Partnern ermöglicht, Teil vom Home ConnectEcosystem zu werden. Home Connect ist eine globale Lösung, die in 40Ländern und 17 Sprachen erhältlich ist. Weitere Informationen überHome Connect finden Sie unter http://www.home-connect (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2575098-1&h=1614920974&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2575098-1%26h%3D1395679433%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.home-connect.com%252Fglobal%252Fconnected-partners%26a%3Dhome-connect&a=home-connect).com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2575098-1&h=3950412122&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2575098-1%26h%3D3707366453%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.home-connect.com%252Fglobal%252Fconnected-partners%26a%3D.com&a=.com)Pressekontakt:Kiley Gasparovic, 925-708-7734, kiley@sidechef.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/972938/SideChef_New_App.jpgOriginal-Content von: SideChef, übermittelt durch news aktuell