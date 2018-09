Sicoya wird auf der ECOC 2018 die neuesten Innovationen im Bereich der Siliziumphotonik präsentieren

Berlin (ots/PRNewswire) -Sicoyas 100G-Lösungen ermöglichen ein Chip-Design mit der SiliconPhotonic Engine SETR-CDR-E100 mit integrierten CDRs,Transimpedanzverstärkern, Treibern, Modulatoren und PINs. Die Engineermöglicht QSFP28-Transceiver mitChip-on-Board-Bestückungstechnologie oder eingebettete optischeModule mit Sicoyas optischer ASIC-Packaging-Lösung.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/748161/Sicoya_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/748162/Sicoya_ECOC_2018.jpg )Sicoya wird ein 100G Embedded Optical Module (EOM) in einem 20 x20 mm großen BGA-ASIC-Gehäuse ausstellen. Das EOM kann an dieHauptplatine gelötet werden und ist optisch steckbar unter Verwendungdes optischen Sicoya-Verbindersystems.Das Sampling der monolithisch integrierten Silicon Photonic 400GDR4 Engine SETR-E400 und der SIGT-I200 400Gb/s PAM4 Gearbox startetim 4. Quartal 2018 mit ausgewählten Partnern.Live-Vorführungen sind im privaten Meetingbereich von Sicoya zusehen. Für Besprechungsanfragen kontaktieren Sie uns unterECOC2018@sicoya.de bitte oder treffen Sie uns an unserem Stand 305.Pressekontakt:Nazanin Deheshtnia+49-30-6392-6970ECOC2018@sicoya.deOriginal-Content von: Sicoya GmbH, übermittelt durch news aktuell