Sichuan Road & Bridge: Was jetzt?

Am 30.07.2018 ging die Aktie Sichuan Road & Bridge an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 3,75 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bauwesen".

Unser Analystenteam hat Sichuan Road & Bridge auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Sichuan Road & Bridge liegt mit einem Wert von 11,84 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Engineering & Construction Svcs" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Sichuan Road & Bridge-Aktie beträgt dieser aktuell 3,84 CNH. Der letzte Schlusskurs (3,75 CNH) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-2,34 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Sichuan Road & Bridge somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (3,4 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,29 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sichuan Road & Bridge-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird Sichuan Road & Bridge auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Dividende: Derzeit schüttet Sichuan Road & Bridge nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Engineering & Construction Svcs. Der Unterschied beträgt 0,55 Prozentpunkte (1,33 % gegenüber 1,88 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".